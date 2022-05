Controladores aéreos acusan que detrás de incidentes en el AICM hay nepotismo

Un avión de Volaris proveniente de Mazatlán y otro que estaba a punto de despegar hacia Guatemala se aproximaron el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El incidente “grave” de acercamiento y otros que han generado retrasos excesivos no son aislados, pero es el único que se ha difundido en video.

Desde 2014 se declaró que el “Benito Juárez” estaba al límite de su capacidad. En un día, ha llegado a 65 operaciones por hora, es decir, más de una por minuto. Para la coordinación con el Aeropuerto de Toluca y el recién inaugurado de Santa Lucía (AIFA), en marzo de 2021 empezó el rediseño del espacio aéreo que incrementó un 300 por ciento los incidentes de seguridad aéreos en el Valle de México, por la “negligencia” e “ignorancia” del titular hasta ayer del Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Víctor Hernández Sandoval, quien metió a familiares en la dependencia en vez de aumentar la plantilla de operativos necesarios, afirmaron los controladores aéreos.

“Somos mil controladores, pero no todos somos operativos, unos 700, y muchos están en áreas administrativas. Este director tan corrupto ha metido a parientes, amigos, recomendados e incondicionales que tienen los nombramientos de controladores, pero no hacen esa labor. Se tendrían que duplicar los operativos”, aseguró el Secretario de organización del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SINACTA), Ángel Iturbide.

Sólo en el último mes, la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas (IFALPA) y la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) registraron aeronaves que llegaban con bajos niveles de combustible porque deben dar vueltas alrededor por falta de espacio para aterrizar, desvíos del sitio destino por retrasos excesivos, pérdidas de conexión e incluso un avión casi tuvo que recurrir al “vuelo controlado contra un obstáculo”, lo que ha afectado a miles y miles de pasajeros nacionales e internacionales.

El 5 de marzo, a un año del inicio del rediseño de espacio aéreo, el Centro de Control del AICM debió operar con la aplicación de celular Flight Radar 24 por una falla en el sistema, por lo que los vuelos se demoraron.

“A nosotros [la SCT] no nos hacía caso, el Seneam lo oculta, pero ahora que se quejaron dos agencias internacionales de pilotos y de las compañías aéreas, más el incidente del sábado, que pudo ser videograbado y terminar de incidente grave a accidente con pérdidas de vidas humanas y daños materiales, la autoridad volteó a ver. Supuestamente había renunciado el director [Víctor Hernández], pero ahí está, se va hasta el 30 de mayo”, afirmó el controlador aéreo Ángel Iturbide.

Tras el incidente del sábado entre dos aviones de Volaris, el director de la aerolínea Enrique Beltranena exigió una investigación. Ahora la Secretaría de Gobernación (Segob) intervendrá para evitar un accidente. “Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Primer Mandatario negó la falta de capacitación de trabajadores, lo atribuyó a los críticos de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco y explicó que después de la crisis de la pandemia, se reactivaron los vuelos y se volvió a saturar el Aeropuerto de la Ciudad de México “porque hay resistencias” al traslado al Aeropuerto “Felipe Ángeles”, por lo que la aerolínea Aeroméxico incrementará a finales de año su presencia a 36 vuelos, al igual que Volaris y VivaAerobús. López Obrador también realiza sus giras a través del AICM.

La Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas atribuye los incidentes a que con la apertura en marzo pasado del Aeropuerto Internacional de “Santa Lucía” en el Estado de México, los controladores del tráfico aéreo “aparentemente recibieron poca capacitación y apoyo sobre cómo operar este nuevo diseño en el espacio aéreo”, ya que las tripulaciones se confunden al no recibir la información adecuada al momento de aterrizar.

Pero el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo rechazó que sean los responsables y enfatizó que han advertido de los eventos a la SCT desde días antes. El gremio sugiere duplicar el número de controladores aéreos operativos a 1,400 para dar un servicio de calidad y acusa un “deficiente” rediseño del espacio aéreo por parte del Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) de la SCT.

“Teníamos un sistema de rutas en México –basado en normas internacionales– que estuvo en uso unos 40 años y nunca tuvimos la cantidad ni la gravedad de incidentes que han ocurrido desde hace un año que se implementó el nuevo rediseño de espacio aéreo que hizo Seneam”, planteó el Secretario de organización del sindicato de controladores aéreos, Agustín Iturbide.

El sábado, tras las alertas de las agencias internacionales, la Subsecretaría de Transporte informó la existencia de una mesa permanente “para fortalecer y mejorar de manera continua la seguridad en el Espacio Aéreo del Valle de México” con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas (IFALPA), la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (SINACTA).

–¿Podría contratarse a más controladores aéreos? –se le cuestionó este lunes al Presidente Andrés Manuel López Obrador. –Lo que resuelvan ahí en la mesa. Desde luego que existe la necesidad de atender el problema, pero yo lo que quiero aquí subrayar es cómo se magnifica –respondió.

Pero el controlador aéreo Agustín Iturbide pidió a las autoridades aeronáuticas no sólo hacer caso a los reportes de agencias internacionales, sino a las propuestas de los trabajadores para mejorar la seguridad aérea en los procedimientos de trayectoria, altitudes, velocidades y espacios aéreos.

“La falta de personal obliga a que los controladores aéreos operen con horarios muy extendidos que agotan y un trabajador agotado es peligroso”, alertó.

También recomendaron certeza en los procedimientos técnicos para la “coordinación” de operaciones (no simultaneidad) entre el de Toluca, AIFA y el AICM. “Los procedimientos no están bien o no están completos y necesitamos revisarlos los expertos, no los amigos o parientes de Víctor Hernández porque siempre le dan la razón. El rediseño que hicieron fue negligente”, reiteró el controlador aéreo Iturbide.

COMPARECENCIA DE SCT

El mismo presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sufrió la desesperación y preocupación de miles de usuarios de los aeropuertos del Valle de México. La noche del sábado cuando hubo tormenta, su vuelo proveniente de Chihuahua, donde presentó un libro, debía aterrizar a las 11 de la noche en la capital del país, pero llegó casi hasta las 4 de la mañana.

La aeronave duró dando vueltas de las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, recargó combustible hasta Guadalajara y algunos pasajeros perdieron conexiones, razón por la que el Senador acordará con legisladores el citar a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz, y a los responsables de la aeronáutica civil, pese a haber terminado la sesión ordinaria.

“Tenemos problemas serios con el Aeropuerto, vi la desesperación que yo compartí con los demás pasajeros”, dijo el domingo el Senador luego de disculparse por llegar tarde a la clausura de un taller legislativo por estar desvelado. “El Senado –agregó– como institución debe intervenir técnicamente, para poder prever y evitar cualquier incidente mayor”.

Este lunes no hay agendada ninguna comparecencia en la Cámara Alta. El coordinador de la Jucopo no asistió a la inauguración del AIFA el 21 de marzo para, dijo, ceder su lugar a otros senadores deseosos de acudir.