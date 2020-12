Consulado de Estados Unidos exhorta a sus ciudadanos a usar cubrebocas en Quintana Roo

Tras el decreto del gobernador del estado del uso obligatorio del cubrebocas, el consulado de Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos a cumplir con estas medidas para no ser multados.

A través de la cuenta de Twitter del consulado de E.U en Mérida, informaron sobre los últimos decretos de las autoridades locales. Por lo que a los ciudadanos estadounidenses que estén como turistas deberán usar cubrebocas.

Local authorities have instituted the obligatory use of face masks in the state of #QuintanaRoo includes: #Cancun #Cozumel #Tulum #PlayadelCarmen to reduce the spread of COVID-19. U.S. citizens are encouraged to comply with the instructions of Mexican authorities or risk fines. pic.twitter.com/jT2l5K9mrG

— Consulado EU Merida (@ConsuladoUSAMer) December 16, 2020