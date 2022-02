Concluye Semarnat que Nivardo Mena no es ecocida

Chetumal.- Después de que los diputados Edgar Gasca Arceo y José Luis Guillén López instarán para que a nombre de la XVI Legislatura solicitara a las autoridades federales declarar la limpieza del Centro de Transferencia de la Isla de Holbox como un “ecocidio”, la Semarnat concluyó a través de la Unidad de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la SEGOB, que no existe basura enterrada.

Lo anterior fue dado a conocer hoy en la Sesión No. 4 del primer periodo del tercer año de ejercicio legislativo de la XVI Legislatura, en el punto del orden del día “lectura de la correspondencia recibida”; donde de acuerdo con el oficio SG/UE/230/064/22 del 7 de enero de 2022 emitido por Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, con copia a María del Pilar Tavera Gómez, Coordinadora de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que no hay residuos sólidos enterrados.

La respuesta de la dependencia fue a solicitud de la XVI Legislatura que en mayo pasado tomó un punto de acuerdo emitido mediante el oficio 543 del 2021, donde exhortaban a la Semarnat y a la Profepa a informar sobre los estudios realizados para saber si el entonces presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva había enterrado 70 mil toneladas de basura del Centro de Transferencia.

“Debo informar que el 3 de junio del presente (2021) la Profepa llevó a cabo una visita de inspección en materia de impacto ambiental y residuos peligrosos en el Área Natural Protegida de ‘Yum Balam’ y no se encontraron indicios o evidencias iniciales de la sepultura de residuos sólidos urbanos y de residuos de manejo especial”, reza el documento leído por la secretaría de la Mesa, la diputada Kira Iris San.

Hay que recordar que la limpieza del Centro de Transferencia de la Isla Holbox, realizada por el gobierno Municipal de Nivardo Mena en diciembre de 2018, causó polémica, porque sin sustento, diputados como Edgar Gasca Arceo y José Luis Guillén López, emprendieron una campaña de desinformación donde acusaban, sin pruebas, que la basura se había enterrado, “porque nadie puede desaparecer 70 mil toneladas de basura de la noche a la mañana”.

Con la respuesta de la Unidad de Enlace Legislativo de la Semarnat, queda demostrado que las investigaciones realizadas por las dependencias medioambientales concluyeron que el gobierno Municipal no incurrió en ningún delito al medio ambiente.