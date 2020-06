Club América: Renato Ibarra “ruega” perdón y quiere jugar el Apertura 2020

Luego de sus polémicos problemas personales en los que estuvo inmiscuido el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, todavía activo de las Águilas del América, en donde llegó inclusive a tener severas acusaciones judiciales, publicó un video en donde pide perdón a todos los aficionados, al futbol y a Lucely Chalá por sus actitudes pasadas.

En esa misma línea, el jugador ecuatoriano espera poder tener una nueva oportunidad de regresar a los terrenos de juego de cara al próximo Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, puntualizando en que buscará ayuda para ser una mejor persona en general, sobre todo con las mujeres, evitando cualquier tipo de violencia.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas por lo que pasó esa noche, fue una discusión verbal, nunca una agresión. Estoy arrepentido”, explicó.

“Pido, de corazón, una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado en la cancha, no he sido un tipo violento. Voy a pedir ayuda y a trabajar en pro de las mujeres para que no sufran ningún tipo de violencia”, expresó.

Cabe recordar que según diversas fuentes, América le habría negado a Renato la oportunidad de seguir en América y le estaría buscando acomodo al jugador en otro club, sin embargo, no hay nada oficial y la situación sigue abierta para el Apertura.