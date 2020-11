Clausuran Suburbia y Coppel por incumplir medidas sanitarias

Se han dado a conocer las clausuras de nuevos establecimiento por incumplir medidas sanitarias en donde marcas como Suburbia y Coppel están involucradas.

Meses antes de que comenzara la edición 2020 del Buen Fin ya se anticipaba que las condiciones sanitarias que se viven en el país serían todo un reto para las marcas participantes. Estos pronósticos ahora se cumplen con lo que ocurre en algunos puntos de venta de marcas como Liverpool, Suburbia y Coppel.

En días pasados, se dio a conocer que, en lo que concierne a Liverpool una de sus tiendas en Baja California Sur ha sido sancionada con dos días de cierre en pleno evento comercial, luego de que la tienda supuestamente fue encontrada por autoridades, infringiendo las normas impuestas durante esta cuarentena.

Hechos reportados por medios locales advierten que la noche de este lunes la tienda Liverpool fue clausurada, señalada de brincarse los protocolos de seguridad que diseñó el Comité Estatal de Seguridad en Salud, por lo que fue sancionada con el cierre del establecimiento los días 10 y 11 de noviembre, junto con una multa económica.

Más tiendas a la lista negra

En medio de la tercera jornada del Buen Fin, se han dado a conocer las clausuras de nuevos establecimiento por incumplir medidas sanitarias en donde marcas como Suburbia y Coppel están involucradas.

En el caso de Coppel, el cierre se reportó en la comunidad de Monclova, Coahuila, en donde vigilantes del departamento de Ecología Municipal, suspendieron el establecimiento debido a que el personal de la tienda omitió tomar la temperatura a los visitantes al ingresar a la tienda, al tiempo que el tapete sanitizante, cuyo uso es obligatorio, estaba seco.

A decir de lo publicado por diarios locales, “Gerardo Flores Jefe de Ecología Municipal, dijo que todas las medidas fueron implementadas para cumplirse y por más simple que estas parezcan tiene una función específica para evitar los contagios y agregó que es mejor tomar estas medidas en contra de quienes incumplen, que permitir que cada quien haga lop que quiera, porque se llenarían las camas Covid que hay en los hospitales de la ciudad. El funcionario municipal dijo entender la necesidad que hay en todos los comercios por lograr ventas sobre todo en épocas especiales como el Buen Fin, pero si no acatan los protocolos de salud, si no respetan a sus clientes exponiéndolos a un contagio, no pueden esperar que no se tomen acciones por parte de las autoridades para sancionar su falta de responsabilidad”.

Zona Diamante sin Suburbia

En la misma línea, pero ahora en Acapulco, Guerrero, se informó de la clausura de la tienda Suburbia ubicada en zona Diamante, debido a que el establecimiento no respetó el aforo permitido fijado desde el pasado lunes como una medida para evitar contagios entre empleados y clientes.

El cierre de este local se efectuó luego de un operativo llevado a cabo la noche de este miércoles en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Preventivos, Turísticos, así como personal de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, Protección Civil y turísticos.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer montos, lo cierto es que estos cierres vendrán acompañados de multas económicas para las marcas involucradas, al tiempo que perderán días vitales en medio del Buen Fin para mover sus cajas registradoras.

El equipo de Merca2.0 se intentó poner en contacto con los equipos de comunicación de Coppel y Suburbia para obtener una postura a estos hechos sin recibir respuesta al cierre de esta nota.

Lo prohibido

Además de mantener la sana distancia, sanitizar de manera recurrente los espacios de uso común y constante así como mantener un aforo de 30 por ciento, los establecimientos y clientes que sean parte del Buen Fin deberán considerar algunas situaciones que estarán prohibidas de acuerdo con las autoridades antes mencionadas.

Entre ellas se encuentran las siguientes:

Sin grupos. Las compras deberán hacerse de manera individual y sin niños.

Prohibido el ingreso a clientes que no porten cubrebocas o que tengan un comportamiento inapropiado

Se negará el acceso a clientes que presenten síntomas visibles compatibles con Covid-19.

No se permitirá el uso de áreas de descanso y comunes.

El personal en cajas (que deberá reducirse a un solo empleado) deberán evitar la manipulación de mercancía.

No se permitirá el uso de probadores en las tiendas

Queda prohibido probarse las prendas dentro del establecimiento.

Las degustaciones al cliente quedan suspendidas.

Serán prohibidos los servicios de apartado y envoltura de regalos.

Evitar filas y promover la compra online

Aunque la mayoría de las marcas han tratado de establecer mecanismos para seguir estas condiciones, lo cierto es que algunos videos y fotografías compartidas en redes sociales, dejan en claro que algunas de estas prohibiciones parecen no cumplirse, lo que podría traducirse en más perdidas que ganancias.