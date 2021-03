Clara Luz, candidata a la gubernatura de NL por Morena, es #LadyIncendios

La candidata a la gubernatura de Nuevo León del partido Morena, Clara Luz Flores Carrales, bloqueó el paso de la carretera de Santiago, donde se propaga un incendio de gran magnitud en la zona boscosa de la Sierra.

En redes sociales circula un video de la candidata exigiendo a la policía dejarla pasar, luego de que violara junto a su comité de campaña el primer retén a la altura de la zona de Cola de Caballo, a pesar de que la vía sólo está permitido el paso a los rescatistas de Protección Civil y al Ejército.

“No me voy a mover, aquí me tienes aquí parada. No me voy a pasar hasta que no dejes pasar estos cuatro (autos). No me subo a mi caro hasta que no dejes pasar estos cuatro carros, déjanos pasar por favor te lo pido”, dijo al elemento de la Policía municipal.