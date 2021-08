CJNG amenaza de muerte a la periodista Azucena Uresti: VIDEO

El CJNG aseguró que otros medios como Televisa o El Universal se suman a la defensa de las organizaciones autodefensas en Michoacán, cuando, en realidad, son cárteles de la droga.

En las escenas del video, un sujeto está rodeado por tipos armados y acusa a los medios de no ser parejos en la cobertura que tienen sobre el conflicto que vive Michoacán, al decir que los presuntos integrantes de Cárteles unidos se presentan como autodefensas.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, fueron las palabras que le dedicaron a la periodista.

Aunque dicen no estar en contra de la libertad de expresión pero sí de quien le tira directamente a él y acusa a Juan Farías Álvarez alias el Abuelo Farías líder del Cártel de Tepelcatepec e Hipólito Mora de ser secuestradores, cobra cuotas y ser narcotraficantes disfrazados de autodefensas.

Dijo que lo único que pide es que fueran parejos y que no “se ladeen de un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente”.