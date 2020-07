Checo Pérez con futuro incierto en la Fórmula 1

A pesar de ser el mejor piloto mexicano en la máxima categoría del automovilismo, tener un auto que lo puede llevar al podio en la presente temporada y contar con el apoyo uno de los empresarios más poderosos del mundo, el piloto tapatío podría quedarse sin un lugar en la Fórmula 1 para 2021.

Vettel para ocupar el asiento de Pérez

A través de los 10 años que lleva en la máxima categoría, Sergio Checo Pérez ha tenido una gran trayectoria que inclusive lo ha puesto en la mira de Ferrari con el respaldo de Carlos Slim para las negociaciones, sin embargo, en 2021 todo podría ser muy diferente para el mexicano.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel podría sustituir a Checo la próxima temporada, ya que el contrato del alemán con Ferrari finaliza con la última carrera de esta temporada y el propietario dueño de Racing Point y papá del actual coequipero de Pérez, ya ha tenido acercamientos con Vettel para intentar convencerlo de que se una a su equipo el próximo año.

Mientras tanto, el piloto mexicano se mantiene enfocado en conseguir los mejores resultados posibles en la presente temporada, clasificándose muy por encima del alemán al inicio de las competencias y peleando de tú a tú con el actual compañero de equipo de Vettel en Ferrari, Charles Leclerc, por una plaza entre los primeros cinco de la tabla.

Refuta Vettel a Ferrari, la salida del alemán no fue de mutuo acuerdo. “De hecho no recibí ninguna oferta” dijo Sebastian sin haber rodado aún en Austria. “No estoy en negociaciones y estoy listo para parar si no hay un equipo donde me sienta bien”, concluyó. #F1xFOX #AustriaGP pic.twitter.com/6DWBuUWT9W

