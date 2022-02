Carlos Vela le cerró las puertas al Tri

Les gustaría ver de nuevo a Carlos Vela portando la playera de la Selección Mexicana, el delantero ha tomado una decisión y parece que nada puede hacerlo cambiar de idea pues reiteró su deseo que no volver al Tri y por el contrario quiere dejar que las nuevas generaciones de seleccionados tomen el protagonismo.

No sería el único adiós definitivo de El Bombardero, pues en el mismo programa reveló que está analizando seriamente el retiro del futbol y todo va a depender de que las lesiones lo dejen seguir unos años más.

“Si físicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de esta liga (MLS). Siempre digo que me quedan dos-tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo ante los mejores. Y después de ahí veré cómo estoy mentalmente y cuando noté que no esté disfrutando o que ya no esté como quiero estar, directamente será el momento de retirarme”, aseguró.