Carlos Trejo habló del escándalo de Alfredo Adame: “Es demasiado cínico, no hay que votar por artistas jamás”

El famoso cazafantasmas Carlos Trejo reaccionó al más reciente escándalo del actor Alfredo Adame, y a la filtración de un audio donde este último, supuestamente habla de “chingarse” 25 millones de pesos, del dinero destinado a su campaña.

Adame competirá por una diputación federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

Trejo dijo que jamás votaría por un artista e invitó a la población a hacer lo mismo en los comicios más grandes del país, que se llevarán a cabo el 6 de junio. Agregó que Adame es un ejemplo de porqué no dar su voto a los candidatos que salieron del mundo del espectáculo.

“Simplemente no lo acepten en su casa, no permitan que nos roben más, esto es demasiado cínico, yo Carlos Trejo no votaría por ningún artista, jamás. Se ha demostrado que es una verdadera estupidez, llegan gobiernos de mentiras. Imagínate querer llegar a un puesto de ese tipo y no para ayudar al pueblo, sino para robar”, dijo el cazafantasmas en entrevista con Infobae México.

Trejo contrastó el mundo del entretenimiento con el de la política y afirmó que los comicios no son una puesta en escena. “Este es mi mejor ejemplo, yo creo que para manejar un carro debes estar preparado, para un país, debes estar más que preparado. Entonces que estén gobernando una bola de personas que no tienen la capacidad, esto no es una obra de teatro, esto es un país, y es un país, que tiene gente”.

Por otro lado, dijo que el país tiene problemas más problemas con los que se deben lidiar y que los artistas no están preparados para este tipo de cargos, especialmente en el contexto donde la pandemia por Covid-19 continua.

“Antes teníamos la gasolina en 14 pesos, ahora la tenemos en 22, y eso aumenta todo, transporte, comida, la gente se está viendo en una situación muy crítica, ve a la gente que se está muriendo por el movimiento de la pandemia. En este caso de Adame no solo es ignorancia, es el cinismo y el descaro. Todavía tiene el descaro de echarle la culpa a los demás por su corrupción”.

Otra reacción del cazafantasmas, que tiene pleito casado con Adame desde hace ya mucho tiempo, fue que nadie lo obligó a decir lo que supuestamente se filtró en redes sociales y otros medios de comunicación. Opinó sobre las versiones que giran en torno a que Adame estaría recibiendo moches y malversando los fondos de Redes Sociales Progresistas (RSP).

“Pues que nosotros no le dijimos que abriera el hocico, fue ese cabrón el que dijo sus planes para estafar al pueblo, pues fue él, no nosotros. Al final de cuentas es una burla para el pueblo, es un misógino más que comprobado, es una persona que incluso ha vendido a su familia, una persona que dice que se va a chingar 25 millones de pesos, de 40 y que ahora dice que son cubrebocas.

“Estas hablando de que se tuvo que vender a todo el Distrito Federal, a todo Monterrey, Guadalajara, le tuvo que haber vendido prácticamente a todo país. Sería interesante porque debe tener las cuentas y los documentos donde efectivamente demuestre que fueron cubrebocas. Se me hace una verdadera payasada y una verdadera estupidez, la Procuraduría debe tener todos los elementos para determinar la culpabilidad de este enfermo.

“Creo que está dando patadas de ahogado, ahora a mí me hubiera encantado mandar esos audios, lo digo abiertamente: tristemente me los ganaron, ahora me culpa a mí de que yo los puse, lamentablemente no los puse yo. A mí me hubiera gustado estar detrás de todo esto y ver cómo todo el pueblo se le va encima, me hubiera encantando, me la ganaron”, opinó Trejo sobre la supuesta malversación de Adame a recursos públicos destinados a la campaña electoral.

Agregó que, pese a que le hubiera gustado a él ser quien dio la filtración del audio, por el momento se está dedicando a sus proyectos personales y televisivos. Sin embargo, dijo que si Adame se atreve a inculparlo de nueva cuenta por materiales que él no publicó, entonces le destaparía todo lo que este tiene reservado en un supuesto “archivo”. Le advirtió que más le valía “no torear al toro”.

“Que no toreé al toro porque en estos momentos porque entonces sí me voy a ir sobre él y voy a sacar cosas. Sacaré todo lo que tenemos en archivo. Mi vida en este momento está girando en torno a mis proyectos personales y televisivos. Pero si puedo decir que hay un video muy interesante donde este tipo tiene sexo con un homosexual, estaría interesante que saliera le video de este tipo saliendo con un hombre. Que quede claro, desgraciadamente no soy yo el que está detrás de él”, finalizó Trejo.