Captan a Luis Gerardo Méndez en ‘besuqueo’ con otro en Tulum

La revista TV Notas compartió una serie de fotos en las que se observa al actor de Club de Cuervos en “cariñosos arrumacos” con un misterioso hombre. Ante esto uno de sus amigos habló al respecto señalando que no entendía qué pasaba, porque él y Chemor estaban bien y felices pasando la cuarentena.

“Al parecer todo iba bien, pues hasta pasaron la cuarentena juntos, encerrados en la casa donde ambos viven en la CDMX… hasta que en junio Pablo tuvo que viajar al extranjero por cuestiones de trabajo: primero se fue a Chile y de ahí a Alemania, en donde estuvo algunos días”, aseguró la fuente.

El entrevistado por Tv Notas dijo que Gerardo no pudo acompañar a Pablo, pero en vez de esperarlo este decidió buscar compañía por una app de citas que asegura tiene desde varios años y no quiere dejar pese a ya tener varios años de relación con el músico.

“Él se quedó en la CDMX, sin embargo, para no estar solo y no aburrirse en su casa, aprovechó la ocasión para aceptar una invitación que tenía por parte de un destino turístico para viajar a la Riviera Maya, y vaya que no la pasó nada mal, ya que estuvo muy bien acompañado en sus minivacaciones”, expresó el supuesto amigo.

Supuestamente el reconocido intérprete de ‘Javi Noble’ desde siempre ha tenido un problema en cuanto a la intimidad, y afirma es adicto a tener relaciones y al no tener a su pareja cerca no le importa ponerle el cuerno con tal de satisfacerse.

En cuanto a lo que sabía sobre Pablo, el informante aseguró que se llevará un gran golpe

“Él se enterará de esta traición por estas fotos, en donde no se puede negar lo evidente, pues como te menciono, no tiene ni idea de lo que Luis Gerardo hizo, sólo sabe que se fue a la Riviera Maya por una invitación de trabajo”, continuó el supuesto amigo.

Finalmente señaló durante la entrevista que era una lástima que no supiera valorar el tener un compromiso serio, además de destapar que ya en ocasiones anteriores ha sido infiel y no solo a Chemor, sino a otras ex parejas.

“Es una lástima que Luis no entienda lo que es tener una relación estable en estos tiempos y sólo se deje llevar por el deseo carnal”, concluyó.