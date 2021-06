CANIRAC se lanza contra políticos por aumento de contagios en Quintana Roo

Alrededor de 3,500 restaurantes en Quintana Roo están en riesgo de quebrar por restricciones establecidas por la pandemia, advierte el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Germán González.

En una carta dirigida al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, Germán González pide no hacer pagar los “platos rotos” a los restauranteros por la irresponsabilidad de los actores políticos

La carta expone que la reducción del aforo y el horario de operación, por el peligro de que el estado regrese al semáforo epidemiológico rojo, “es muy preocupante para el sector, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia, con importantes pérdidas económicas y, sobre todo, de empleos que impactan a miles de familias quintanarroenses”.

En la misiva el representante del sector aseguró que los restaurantes son espacios seguros y defendió que, si están aumentando los contagios no es por la industria restaurantera, sino por la negligencia de los actores políticos y de quienes no cuidaron que esto no sucediera, por lo que pidió que no le hagan pagar a este sector los “platos rotos”.

Expresó que desde la industria le hacen un llamado de auxilio, puesto que los restaurantes han sobrevivido solos, sin apoyos significativos, a la vez que advirtió que existe el riesgo de que muchos establecimientos se declaren en quiebra.