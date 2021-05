Candidato del PVEM y PT también ofrece tarjetas, ‘La cumplidora’; PAN denuncia ante el INE | Video

A través de redes sociales se difundió el video donde un hombre muestra la tarjeta “La Cumplidora”, la cual dijo, le llegó a su casa como parte de la campaña de Ricardo Gallardo, candidato de la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de San Luis Potosí, para ganar la gubernatura de San Luis el 6 de junio.

“La Cumplidora” es enviada a la población mediante un tríptico, en donde se explica que con ella recibirán beneficios como pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solteras, becas alimentarias e insumos escolares. Siempre y cuando la actives el 6 de junio.

“Para que a partir del 26 de septiembre, tengas acceso a diferentes programas y becas que otorgará mi Gobierno en beneficio tuyo y de tu familia”, se lee en el tríptico.

“Tardé un poco en despegarla por este desmadre. Tiene un pegamento que no sé con qué se quite, pero se tiene que quitar porque obviamente así no va a servir, pero miren con qué te enganchan: ‘Actívala este 6 de junio’. O sea que este 6 de junio tienes que votar por este cabrón para que te llegue la supuesta pensión mensual, o como sea que lo maneje. Eso es fraude amigos, no se dejen engañar y denúncienlo”, expresa el hombre en el video.

Ante ello, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Gallardo.

Así lo anunció a través de Twitter, el presidente del blanquiazul en SLP, Juan Francisco Aguilar, quien compartió la fotografía de la denuncia hecha ante las autoridades.

Cabe recordar que el primer caso de entregas a cambio de votos fue protagonizado por Adrián de la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ha entregado “tarjetas rosas” con las cuales estaría buscando coaccionar el voto femenino para ganar la gubernatura de Nuevo León.

De la Garza dijo que las tarjeta son como “inversión social”, sin embargo, la Fiscalía General de la República dio a conocer este lunes que inició una investigación en su contra por presunta compra y coacción al voto.