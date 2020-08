Leía con atención una nota donde la aún Coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la XVI Legislatura al Congreso de Quintana Roo, Reyna Durán Ovando, declaraba que quien la sustituya en el cargo debe ser un militante de Morena, o sea que esté en el padrón de afiliados a ese partido.

El problema es que Morena tiene hoy tres padrones: hay uno que tiene tres millones 200 mil miembros, otro de dos millones 800 mil miembros y el de 300 mil, pero que el Instituto Nacional Electoral (INE) solo reconoce a 319 mil 449, dónde 167 mil 071 son hombres y 152 mil 378 son mujeres.

De este total de militantes registrado en el padrón de Morena ante el INE, en Quintana Roo sólo hay seis mil 532 afiliados y el único diputado que aparece como fundador del Movimiento en 2013 es Wilberth Alberto Batún Chulim; así que tomando la recomendación de la presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso local, Batun tiene ese derecho de coordinar el grupo parlamentario.

Cosas de la vida, ya se le olvidó a Reyna Durán que en marzo pasado los diputados Erika Castillo Acosta, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Paula Pech Vázquez, Edgar Gasca Arceo, Linda Cobos Castro, Luis Fernando Chávez Zepeda y el propio Alberto Batún Chulim presentaron ante Oficialía de Partes el documento firmado donde oficializan el cambio de la coordinadora; pero ella se aferró con la ayuda de los de los coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI), del de la Revolución Democrática (PRD), de Movimiento Ciudadano (MC) y del Movimiento Auténtico Social (MAS) quienes decidieron cerrar las puertas y actividades del recinto legislativo para no aceptar a Alberto Batun como coordinador de Morena.

El lunes pasado, otra vez siete de los nueve integrantes de Morena piden que se vaya Reyna Durán de la Jugocopo, aunque en un mes dejará la presidencia de la Jugocopo, pero el partido seguirá teniendo un asiento en la Jugocopo, estará en la toma de decisiones de la XVI Legislatura y por supuesto que manejará un presupuesto, que es el que Reyna no quiere dejar.

Con su declaración Reyna Durán no quiere que Euterpe Gutiérrez Valasis llegue a la Coordinación; pero si nos atenemos a sus dichos, los que son candidateables, son su entrañable amiga María Fernanda Trejo Quijano, Alberto Batun, Paula Pech y Luis Fernando Chávez Zepeda.

Lo cierto es que los hilos en el Congreso se mueven desde fuera, algunos desde el Palacio de Gobierno y otros desde el Poder Legislativo Federal.

SASCAB

Por cierto, la semana pasada se reunieron legisladores y funcionarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero que no están afiliados, fueron encabezados por el senador José Luis Pech Várguez, estuvo Mildred Ávila Vera, Luis Alegre Salazar, Reyna Durán Ovando, Fernanda Trejo Quijano, entre otros funcionarios municipales; fue aquí en Cancún. Al día siguiente, salió en la portada de un periódico local que el senador José Luis Pech quería ser candidato a gobernador por Morena. Realmente no saben cómo detener el avance que tiene la presidente municipal en Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, que de entrada, gobierna el municipio que aporta más votos en cualquier elección. Hasta ahí se las dejo.