Caminos del Mayab Por Martín G. Iglesias – Efectos en Quintana Roo por la renuncia de Julio Scherer

Conocido por los políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la tercera circunscripción electoral del país, que forman los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, Julio Scherer Ibarra renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, ante la sorpresa de propios y extraños.

Aunque todavía la Presidencia de México no ha confirmado si aceptó la renuncia del funcionario cercado al presidente Andrés Manuel López Obrador; lo cierto es que a mitad del camino, varios amigos de López Obrador que construyeron Morena y que le ayudaron a llegar a la Presidencia de México ya no están, algunos por razones de avanzar a otros cargos, ya sea dentro del gabinete o en su estado natal, como Alfonso Durazo Montaño que fue candidato y ahora gobernador electo de Sonora; pero otros como Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transporte, se fueron para no regresar.

No son pocas las especulaciones que provocó la renuncia de Julio Scherer Ibarra, pues algunos comentan que lo hace porque pronto será un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); unos más dicen que podría ser el próximo presidente del Instituto Nacional Electoral (INE); es más, hasta dicen que le encomendarán trabaje en los proyectos de amnistía a los presos que tengan más de 60 años de edad y aún estén en la cárcel; o que coordinará el magno evento de la consulta para la revocación del mandato presidencial el año próximo.

Eso sí, la renuncia del Consejero Jurídico de la Presidencia traerá un cisma en Quintana Roo, principalmente en Benito Juárez, pues la cercanía con los actores políticos de Morena ha influido para que varios hayan sido electos candidatas y candidatos en el 2018 y en el 2021, que ahora están en cargos de elección popular y le deben el favor a Julio Scherer.

Con la salida de Scherer Ibarra del cargo federal, la influencia política en la Tercera Circunscripción Electoral se debilita y se fortalece la creada por el grupo del ahora diputado federal por esta demarcación, Óscar Cantón Zetina, a quien los morenistas de Quintana Roo, Yucatán y Campeche le han señalado de presuntamente vender candidaturas al mejor postor.

Anoto, en caso de que Julio Scherer no pertenezca más al círculo íntimo del Presidente López Obrador, el panorama rumbo a la gubernatura y las diputaciones locales en Quintana Roo puede cambiar de sentido; además dependiendo del género que le toque al Movimiento de Regeneración Nacional para nombrar a candidato para las próximas elecciones. Estos son algunos de los efectos que podrían sentirse en Quintana Roo con la salida del Consejero Jurídico de la Presidencia de México.

SASCAB

Desde que terminó el proceso electoral el 6 de junio pasado, las “encuestadoras” por las redes sociales empezaron a surgir al por mayor, ahora las encuentra usted hasta “debajo de las piedras”. Sin embargo, si algún político/a quiere ser tomado en serio por el electorado, lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar en el cargo que le confirieron y no andar especulando si será la o el candidato a la Gubernatura, recordemos aquel conocido refrán que dice “del plato a la boca se cae la sopa”.