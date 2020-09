Buscaban “obediencia ciega” en el Indep: Jaime Cárdenas advirtió sobre las irregularidades y recibía órdenes sin procedimiento

Tres días para desde que Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Desde que salió dio a conocer que dentro de la dependencia había corrupción. Sin embargo, ahora contó que la administración del presidente que pregona la lucha anticorrupción “buscaba obediencia total ciega” de su parte.

No solo fueron las diferencias que tuvo el abogado de la UNAM con las condiciones en el Indep, si no que el equipo del presidente le pedía tomar decisiones “sin respetar los procedimiento”, reveló al periódico Reforma.

Entre estas órdenes se encontraba disponer bienes a otras dependencias, despedir trabajadores o cancelar contratos. Sobre ello, insistió en “hacer bien las cosas”, pero el gobierno parecía buscar otro tipo de obediencia.

Ellos creían que yo iba a tener una obediencia total, ciega, a lo que me dijeran y, desde luego, no tenían que convencerme, yo ya estaba convencido. Pero la diferencia estuvo en ese método en el cumplimiento de procedimientos

En entrevista con René Delgado aseguró que el Indep es un “barril de pólvora para la administración del tabasqueño por las deudas, corrupción y acelerada disposición de bienes que busca el gobierno federal.

Aseguró que comenzó a tener conocimiento de la mutilación de joyas y otros actos irregulares cuando a penas llevaba dos semanas en el instituto. Además, aseguró que al interior de la dependencia también tenían se hacía negocio “en la destrucción de bienes, en el avalúo de bienes, en el tema de las subastas, tanto presenciales como electrónicas”.

Fue entonces cuando le reveló al medio mexicano que había hablado directamente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De todo esto yo le estuve avisando al Presidente (…) siempre me escuchaba y me decía ‘adelante’. Él siempre me alentó, debo decir, también, que él y su secretario particular me pedían más rigor, más fuerza.

Por otro lado, contó que el secretario particular del presidente le habría pedido que destituyera a la mitad del personal. “Si procede, pues hagámoslo bien”, contestó. Luego de ello, le pidieron que realizara un estudio sobre el tema del que nunca recibió respuesta.

Lo que sí sucedió fue que durante la conferencia matutina del presidente, este habló sobre su renuncia y aseguró que para ser un servidor público en la transformación es necesario tener ganas, pues se exige mucha entrega y fatiga.

El ex titular del Indep también señaló que la razón por la que varios funcionarios han renunciado es porque “no encontraron un espacio de comunicación más horizontal con el presidente o con sus más cercanos colaboradores”.

Tras las fuertes acusaciones de Jaime Cárdenas, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que en el gobierno de López Obrador la lucha anticorrupción no aplica para su administración.

“Cárdenas recibió un instituto del obradorismo” comenzó a explicar en su columna El discurso anticorrupción se hace (todavía más) chiquito. En ella el ex funcionario se habría topado con subastas y manejos de dinero irregulares, así como favoritismos empresariales y mutilación de joyas.