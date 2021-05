Atenea Gómez Ricalde, virtual presidenta municipal de Isla Mujeres 

El Chato Bacelis, la caricatura que cae en barreno

ISLA MUJERES.- La candidata a la presidencia municipal propuesta por la coalición “Va por Quintana Roo” que conforman los partidos, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Confianza por Quintana Roo, Atenea Gómez Ricalde, es virtualmente la próxima presidenta municipal, según resultados de encuestas.

En un ejercicio que hiciera recientemente la casa encuestadora “ElígeMx”, Atenea Gómez encabeza las preferencias electorales con más de 20 puntos porcentuales por arriba de su “más cercano competidor”, que es la fórmula de la coalición Morena-PT-PVEM-MAS, el cuestionado Fernando “Chato” Bacelis.

Quien ofendiera recientemente a los isleños a través de un audio en el cual, incluso se dice “amigo” de la delincuencia organizada, a quienes solicitaría el apoyo para colocar un par de narcomantas, se ha estancado en las preferencias en el 12.7 por ciento, según ElígeMX.

Por el contrario, Gómez Ricalde se encuentra en solitario a la cabeza de la encuesta con 32.5 por ciento de la intención del voto, ante la pregunta que los encuestadores realizan a los ciudadanos en dicha encuesta “Si hoy fueran las elecciones, ¿Por cuál candidato a presidente municipal votaría usted?”

En tercer lugar está la candidata de Redes Sociales Progresistas, María de los Ángeles Novelo con un 3.8 por ciento y al final, Aracely Rodríguez con apenas el 2.7 por ciento.

De hecho, hay opciones que rebasan el porcentaje del Chato Bacelis; por ejemplo, del universo encuestado, el 21.6 por ciento respondió que no sabe; el 14.9% dijo que no votaría por ninguno y el 11.8, no respondió.

Es decir, Atenea Gómez Ricalde está por encima aún de las posturas “indefinidas”; no así la propuesta morenista (El Chato Bacelis) quien figura por debajo aún de las opciones sin definir.