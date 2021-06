Así nos Vemos ||| Lo que nos Faltaba ||| Edgar Pérez

De verdad que en tierra de ciegos el tuerto es rey, iniciaremos exigiéndoles que tengan estudios profesionales mínimo licenciatura, existen muchos profesionistas sin empleo y gente sin oficio ni beneficio como los legisladores, con buenos puestos y salarios; que tengan compromiso social y no únicamente se vuelvan “kis luum” huele p…. de sus Partidos. Que cobren salarios acordes a su eficiencia, resultados y que vayan en aumento con premios en base a su productividad y no como ahora que son súper pagados por no hacer nada. Que trabajen toda la semana sus ocho horas y no solo cuatro horas en dos sesiones semanales. Cobran demasiado por ser burros sagrados..