Asesinan a alcalde de Aguililla, Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó este miércoles que fue asesinado en un ataque armado el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero.

«Condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero. He girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quienes resulten responsables», publicó en Twitter.

«Es una zona muy complicada, pero no nos había reportado a nosotros directamente alguna amenaza, vamos a continuar apoyando Aguililla, el gobierno federal, el gobierno del estado está apoyando un plan de pacificación en esta zona, hasta hace unos meses no se podía transitar Aguililla y es constatar el apoyo del gobierno federal y también del gobierno del estado en el tema de respaldo».

«En días pasados tuvimos varias pláticas, por ejemplo, es una zona boscosa también, para combatir los incendios forestales con brigadas especiales en los municipios de Coalcomán y de Aguililla, y por supuesto que menos comunicación y hoy mismo personal del DIF, estuvo el subsecretario de Gobierno ahí, había funcionarios públicos estatales que han estado visitando la zona; lo vimos este año», señaló.

Por su parte, el párroco de Aguililla, Gilberto Vergara, aseguró que hay gran riesgo de que esto suceda con líderes de otras comunidades.

Además, recordó a César Arturo Valencia, a quien conocía y destacó su llegada al gobierno por la vía democrática.

«Él es por el Partido Verde, llegó por la fuerza del pueblo como resistencia a la corrupción que había dentro del gobierno; no (recibió amenazas) como tal».

SSPC condena asesinato de alcalde

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un comunicado en el que lamentó y condenó el asesinato del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero.

«Ante lo hechos, la SSPC estableció comunicación inmediata con el gobierno y la fiscalía de Michoacán para colaborar en las investigaciones que conduzcan al esclarecimiento del crimen», señaló.

«Se reforzarán los trabajos para la seguridad de Aguililla, así como la instrumentación del Plan de Bienestar de sus pobladores. El Gobierno de México refrenda su compromiso por continuar con la construcción de la paz en este municipio y en todo el estado», agregó.

En febrero, el Ejército tomó el control de la seguridad del municipio de Aguililla, Michoacán, punto neurálgico en la operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), porque en este municipio nació su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Al menos 53 camiones repletos de soldados escoltadas por camiones blindados llegaron el 8 de febrero a este municipio. Mientras que dos helicópteros de la Guardia Nacional acompañaron el despliegue.

Tras la llegada de elementos del Ejército, el padre Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, aseguró ayer en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que ya no se ven a los grupos criminales en la zona, «pero no significa que no están».