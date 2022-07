Aseguran a un grupo armado que viajaban en un taxi en José María Morelos

Elementos de la Policía Municipal, lograron la detención de cinco personas en posesión de armas de fuego en el momento que querían ingresar a eta cabecera municipal a bordo de un taxi.

De acuerdo a la información el grupo de armado fue asegurado por los oficiales en un retén de seguridad el pasado viernes.

En un punto de revisión en la carretera procedente de Chetumal, en las afuera de la ciudad, los oficiales le marcaron el alto a un taxi de José María Morelos, con el número económico 36, en el cual viajaban cinco hombres armados.

Al descender el taxista y sus cuatro pasajeros, los agentes los registraron, hallando en el cinturón de cada uno un arma de fuego corta, por lo cual procedieron a detenerlos bajo el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como; Francisco C. C., de 52 años, habitante de José María Morelos quien era el chofer del taxi, Irán L. I., de 23 años de edad, de Cancún, Didier C. P., de 33 años de edad, de Chunhuhub, Manuel X. T., de esa misma alcaldía, y José R. V., de 22 años, de Noh-Bec.

Al grupo se le aseguró cuatro armas de fuego tipo escuadra y seis cargadores y fueron presentados antes las autoridades correspondientes, quienes determinaran su situación legal.