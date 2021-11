Asegura Marybel Villegas que será candidata de Morena

Cancún.- Al ser cuestionada sobre los rumores que aseguran que ha habido acercamientos con Movimiento Ciudadano (MC) para ser postulada como su candidata a la gubernatura, la senadora Marybel Villegas Canché señaló que «es radio pasillo».

Entrevistada en medio de una conferencia de prensa para hablar sobre Aguakan, Villegas Canché admitió sus aspiraciones políticas, aunque aún no tiene definido cuál sería el partido por el que entraría a la contienda; «lo he dicho, yo voy a estar en la boleta en 2022», aseveró

Al final, sobre la posibilidad que por Morena sea elegida Mara Lezama Espinosa, como ocurrió en el pasado proceso electoral para la presidencia municipal de Benito Juárez, respondió que esta vez el panorama es otro.

«En ese momento fueron acuerdos nacionales que se dieron con el (Partido) Verde y por eso no hubo encuesta y lo que nos dijeron», especificó.

AGUAKAN TIENE SUS DÍAS CONTADOS

Para la senadora Marybel Villegas Canché, «Aguakan tiene sus días contados en Quintana Roo», con la aprobación de un presupuesto de 104 millones de pesos para la realización de la consulta popular en contra de la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, autorizada desde principios de 2021.

«Este año en el proceso electoral no hubo la voluntad por parte del Estado, manifestaron que no había recursos, que no había los 21 millones de pesos para hacer esta consulta y no se logró en junio de 2021», indicó en conferencia de prensa.

Explicó que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aprobó hace unos días los recursos para la consulta ciudadana dentro del presupuesto para 2022 y por lo tanto dicho ejercicio democrático se llevará a cabo en junio de 2022, requiriendo el 40 por ciento de participación de la lista nominal para que sea vinculante.

En ese sentido, adelantó que Aguakan intentará defenderse legalmente, debido a los grandes intereses económicos que hay de por medio.