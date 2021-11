Arropan “Red de Mujeres” a sobrevivientes del cáncer de mama

Felipe Carrillo Puerto.- En el marco del último día del “Mes de la Mujer”, más de 400 mujeres se dieron cita en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto para externarle sus necesidades, así como agradecerle a la “Red de Mujeres con Nivardo Mena”, por el apoyo que han recibido durante los últimos dos años.

En una convivencia “rosa”, Nivardo Mena Villanueva y su esposa Marisol Escalante, tuvieron la oportunidad de acercarse con mujeres sobrevivientes y activistas en la lucha contra el cáncer de mama; que hoy en día representa la principal causa de muerte en las mujeres de nuestro país.

“Necesitamos que a nivel social, este tema del cáncer de mama sea prioridad, así como los otros tipos de cáncer, entre nosotras las mujeres hemos alcanzado cosas inimaginables y juntas podremos lograr muchas más”, manifestó la coordinadora de la Red de Mujeres con Nivardo Mena, Yuletti Amairani Ku Puc.

Al tomar la palabra, el invitado Josué Nivardo Mena Villanueva, dijo que él ha vivido de cerca enfermedades mortales en su núcleo familiar y que es consciente de lo mucho que se sufre, por ello reiteró su apoyo a las mujeres presentes.

“No es fácil compartir los testimonios dolorosos e impactantes, pero que sin duda pueden servir para prevenir cualquier tipo de mal, no todos han vivido una situación de esta clase, los ‘Amigos con Nivardo’ han ayudado a mucha gente en las comunidades con medicamentos a niños y jóvenes con cáncer y es triste ver como no existe un verdadero respaldo de la gente”, sentenció Nivardo Mena.

Durante el evento pudieron escuchar medidas de prevención por parte de las enfermeras Andrea Guillén y Sofía Yam, así como la señora Flavia, quien externó su vivencia ante esta terrible enfermedad, pero salió victoriosa con mucho esfuerzo y apoyo incondicional de sus seres más cercanos.

El testimonio de las participantes fue desgarrador; la señora Flavia dijo que cuando te diagnostican cáncer, “lo primero que pasa en la mente son la familia, los hijos, no le platiqué a nadie, mi único ‘cómplice’ era mi esposo. Estaba embarazada y me dijeron que el tumor estaba creciendo tres veces más que el bebé”.

Afortunadamente, la paciente fue intervenida quirúrgicamente y tiene que estar bajo tratamiento médico, pero considera que fue afortunada por ser una sobreviviente del cáncer de mama, pues solo tiene 28 años de edad; “le pido a Dios que ninguna de mis hermanda pase por esto”.

“En poco tiempo que llevo en esta red, he sido consciente del apoyo que dan los Amigos con Nivardo, les agradezco de todo corazón por tanta ayuda y pues aquí estamos también para ayudar y para lo que se ofrezca”, concluyó una asistente.