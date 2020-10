Arranca encuesta para elegir dirigencia de Morena

Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que durante la segunda fase de la encuesta para elegir a quienes ocuparán la presidencia y la secretaría general de Morena, que inicia hoy y termina el 8 de octubre, no están permitidos, pero tampoco prohibidos, los actos de promoción personal de los candidatos.

Sin embargo, en conferencia de prensa, aclaró que lo que sí está prohibido y puede ser sancionado es el uso de recursos económicos de instituciones públicas. Si los recursos que se utilicen, en su caso, forman parte del presupuesto del partido político, éste tendrá que rendir cuentas de esa utilización.

“Se definió que no era un proceso electoral, que no había actos de promoción, que no había actos de campaña, que no había debates, eso también ya quedó definido por la Sala Superior; en este momento, lo que tenemos es una encuesta abierta, con un método científico probabilístico en el que se va a ir a visitar a las personas que salgan seleccionadas en esa muestra que la aplicación del método que se está aprobando conforme a la metodología”, dijo.

Y agregó, “reitero: aquí no hay actos de promoción, ni están prohibidos ni están permitidos, porque el método es otro, es otro supuesto, y vamos con una metodología clara, científica, ya de manera pública y transparente”.

La consejera explicó que en dado caso que los candidatos hicieran promoción se deberán cuidar dos cosas: “uno, si se usa recurso del partido, necesariamente el partido político tendrá que dar cuentas de recursos del partido; y dos, hay prohibición para que se lleguen a aplicar recursos de funcionarios públicos o de instituciones públicas, y ahí, si hay denuncias o si tendríamos indicios de uso de recursos públicos, revisaríamos los casos y aplicaríamos el procedimiento natural que siempre se ha seguido y las sanciones correspondientes, si procede”.