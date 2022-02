Anuncia José Luis Pech que no apoyará a Mara Lezama para la gubernatura de Quintana Roo

El senador José Luis Pech anunció hoy miércoles que no apoyará a la compañera de su partido Mara Lezama, para buscar la gubernatura de Quintana Roo, sin embargo no detalló si seguirá militando en Morena.

“Amigos y amigas morenitas hoy he constatado que no existen las condiciones para crear la unidad de Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado, por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura”, declaró a través de un video publicado en sus redes sociales.