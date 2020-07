Antes menospreciaban a la LBM, ahora se dan cuenta que va en serio: Rodrigo ‘Pony’ Ruiz

Rodrigo ‘Pony’ Ruiz afirmó que no cambia el hecho de que vaya a ser técnico de una franquicia de la Liga del Balompié Mexicano, ya que ahí también se jugará futbol, tras que en una entrevista anterior concedida a ESPN Digital, recriminaba que en la Liga MX no hay oportunidades para la nueva generación de entrenadores.

Asimismo, el técnico de Lobos BUAP de la LBM, explicó que, en todo caso, no le van a quitar aficionados al América o a cualquier otro equipo de la Primera División del futbol mexicano, por lo que no se trata de una competencia entre las dos Ligas, además de mostrar su molestia porque se filtraron los supuestos sueldos para los estrategas de la nueva Liga.

“Antes eran dudas, era incertidumbre, era hasta menospreciar la Liga (LBM), pero hoy la misma gente y ustedes se están dando cuenta que va en serio. La gente encargada de la Liga han hecho un gran trabajo y están dando de qué hablar con proyectos importantes, como el de Lobos y otros más”.

Asimismo, sobre si cree que en un futuro, la LBM podría darle posibilidades de dar el salto a la Primera División de la Liga MX, expresó: “Pero es que no puedo detenerme a pensar en dónde estoy trabajando o qué; para mí, en primera es futbol, se juega con un balón, hay 11 jugadores y es todo exactamente lo mismo, nada más que es otra Liga”.

Afirmó: “No vamos a competir, no es la intención y es muy complicado también. O sea, ¿quién le va a quitar aficionados a América? Nosotros no le vamos a quitar, no es lo que se busca; es generar posibilidades a todos los que están inmersos en el futbol que ya sabemos que son los futbolistas, cuerpos técnicos, masajistas, afición, porque va a haber futbol en lugares donde nunca ha habido futbol. Yo no sé si antes había, pero hoy va a haber futbol en Ensenada”.

Sostuvo el ‘Pony’ Ruiz que si le toca en un futuro estar en la Primera División, es bueno y si no, “no pasa absolutamente nada”.

“Yo voy a ir a donde me ofrezcan trabajo y si valoran el trabajo que yo pueda hacer acá, que obviamente va a ser con base en resultados, y si me dan una oportunidad allá, pues qué bien, pero hasta ahí. A mí me interesa estar en cancha trabajando y ya. Si mi esperanza fuera solamente la Primera División, pues desecho esta opción y me quedo sentado en mi casa esperando a que me hablen, cosa que no pasó en mucho tiempo”.

Rodrigo Ruiz de Barbieri se refirió también a esos técnicos de reciente ingreso en la profesión, que van llegando a la Liga del Balompié Mexicano: “Pues, gente joven entre comillas, gente del futbol mexicano. A veces se habla mucho del recambio, que si lo hay, que no lo hay, ¿por qué no lo ha habido? Pues, no sé, pero bueno, ya estará en nosotros en esta Liga hacer bien las cosas y aprovechar la oportunidad y la confianza que se nos está generando”.

“DEJEN DE DEMERITAR”

Por otro lado, mostró enojo porque empiezan a filtrarse algunos salarios para los entrenadores de dicha Liga: “¿Y si a mí me pagaran 50 mil pesos, a ti se te hace poco eso?… ¿Por qué hablan tanta ‘pend…’?. Y ponlo así, textual. Dejen de hablar pen… y dejen de demeritar. Si aquí uno gana 10 pesos, 20, 50, 100 mil, es problema de cada quién”.

“Yo estoy trabajando acá con un equipo que me está dando la confianza y yo tengo que retribuir esa confianza con trabajo. ¿Cuánta gente quisiera ganar 50 mil pesos en cualquier etapa del mundo? Entonces, ¿por qué querer ensuciar? No sé si a mí, no sé si a la Liga… dejen de joder y apoyen, que es futbol y aquí vamos hacer bien las cosas, vamos a trabajar bien y ya”.