AMLO metió mano en el proceso electoral desde la mañanera

Del 5 de abril al 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador empleó 13 horas —más de la mitad de un día— para hablar sobre las elecciones, sus adversarios, los comicios de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, así como de sus programas sociales y llamar al voto.

En una revisión que elaboró este diario de 42 conferencias mañaneras que se realizaron en Palacio Nacional, en la Ciudad de México; en Chetumal, Quintana Roo, y en Torreón, Coahuila, durante el periodo de campañas, el Mandatario federal utilizó 824 minutos, más de nueve partidos de futbol de 90 minutos cada uno, para hablar de proselitismo.

Destaca que de esas 42 conferencias sólo en dos el presidente López Obrador no hizo referencia alguna sobre temas electorales y no criticó a la autoridad en la materia.

La segunda ocasión fue el 10 de mayo cuando la intérprete Eugenia León ofreció un espectáculo musical por el Día de la Madre.

En la primera mañanera de la veda electoral, el pasado 5 de abril, el Jefe del Ejecutivo federal advirtió que no hablaría de partidos políticos, que ya no difundiría los videos para dar a conocer los avances de las obras de infraestructura de su gobierno, y que tampoco hablaría de candidatos.

Fue en las 20 mañaneras de abril donde López Obrador registró el mayor número de horas, con 10, para hablar de procesos electorales, sus adversarios políticos y programas de gobierno.

Mientras que en las 22 mañaneras restantes de mayo sólo se registraron tres horas, es decir, hubo una disminución considerable, además de que en dos ocasiones pidió a los reporteros que cubren sus conferencias que no le preguntaran sobre temas electorales o de los partidos políticos.

Para hacer la contabilidad del tiempo que el Presidente dedicó a hablar sobre las campañas en sus mañaneras, que se llevan a cabo de lunes a viernes, se consideró las preguntas de los reporteros y las pausas que hace López Obrador en sus respuestas.

Advertencias de la autoridad

El pasado 15 de enero, antes de que arrancaran las campañas políticas, el Consejo General del INE prohibió al presidente López Obrador, a los gobernadores y a otros funcionarios que se refieran a los partidos políticos y en general a temas sobre comicios durante sus conferencias matutinas u otros espacios, a fin de no dañar la equidad e imparcialidad de las próximas elecciones.

El 19 de abril pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó emitir medidas cautelares en contra del presidente López Obrador, a fin de que se abstenga de promover obras y programas de gobierno durante sus conferencias, porque en la mañanera del 16 de abril hizo expresiones que violan la veda electoral.

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó sancionar a funcionarios del gobierno federal por la difusión del mensaje del presidente López Obrador con motivo de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno.

El pasado viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que, entre el 5 de abril y el 26 de mayo, el Presidente realizó propaganda gubernamental en 29 de las 36 mañaneras efectuadas en ese periodo.

Esto significa que violó las leyes electorales y los artículos 41 y 134 de la Constitución en 80% de sus conferencias, por lo que el INE le ordenó abstenerse de referirse a temas electorales hasta después del 6 de junio.

Lo ha dicho el Presidente

El pasado 28 de abril, el presidente López Obrador arremetió contra el INE y el TEPJF, a los que consideró que conspiran contra la democracia por cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, y Raúl Morón Orozco al gobierno de Michoacán, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña.

Además, llamó a la población de Guerrero y de Michoacán a no desanimarse ni desmoralizarse, porque en la lucha por la democracia se deben enfrentar muchos obstáculos, pero también se debe aprender a evadir el acoso y la provocación.

En la mañanera del 29 de abril, el Presidente de la República pidió que se cortara la transmisión de un video grabado en 2016 en donde cuestionaba las negociaciones partidistas para elegir a los magistrados del TEPJF.

“No, no, no, eso no se puede decir, no, no, quítalo, mejor vámonos al enlace… Pensaba que no hablaba yo de eso… Era de los nombramientos de los magistrados del tribunal”, expresó.