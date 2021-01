Alistan 10 mil brigadas para vacunar a adultos mayores

En la segunda etapa del plan nacional de vacunación contra el covid19, el gobierno de la república buscará que la inmunización de la farmacéutica Cansino se aplique en las comunidades más apartadas del país a las personas de la tercera edad y bajo la vigilancia de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional para evitar “influyentismo o abusos” y que nadie se meta a la fila.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la vacunación en las personas de la tercera edad iniciará en la última semana del presente mes debido a que el 25 de enero próximo concluirá la aplicación del antígeno de Pfizer/BioNTech a todo el personal médico que combate el virus desde hace ya casi 11 meses en todo el país.

En su conferencia matutina subrayó que la vacuna de Pfizer es muy buena, pero por sus características de congelación y traslado es más fácil aplicarla en comunidades urbanas, además de requerir dos dosis.

El titular del Ejecutivo federal detalló que la aplicación de la dosis empezará en 10 mil centros integradores de comunidades marginadas y lejanas, que a su vez mantienen intercambio con 280 mil localidades pequeñas y dispersas.

Se trata de que en una semana, cada una de esas 10 mil brigadas vacune a 300 personas de la tercera edad para que en ese mismo periodo 3 millones de mexicanos sean inmunizados contra la enfermedad.

En cuanto a las medidas que se llevarán a cabo para impedir inmunizaciones fuera de calendario, el presidente subrayó que personal militar formará parte de las brigadas en las cuales estarán vacunadores, representantes de programas sociales y voluntarios.

Detalló que de los 12 integrantes de cada brigada, 4 provendrán de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, el plan nacional de vacunación contra Covid-19 prevé avanzar hacia las ciudades medias localizadas en las cabeceras municipales para proteger a todos los adultos mayores del país.

Lo anterior, dijo, deberá ocurrir a finales del mes de marzo de este año para que a partir de entonces, la población con enfermedades crónico-degenerativas menor a los 60 años de edad pueda recibir la vacuna contra el SARS-CoV-2.

‘HAY DECIR NO AL INFLUYENTÍSIMO’

Al describir la estrategia contra la enfermedad, López Obrador hizo un llamado a los mexicanos para respetar el orden de vacunación y “no hacer el ridículo” metiéndose a la fila aunque no les corresponda.

También convocó a la población a dar un buen ejemplo y a estigmatizar el influyentismo.

“Es cuestión de tiempo no es cuestión de influencia, no es cuestión de dinero, de que como yo tengo el dinero a mí me van a vacunar primero o de vivales, que de repente quieran presumir: yo a me vacune porque hice trampa, eso antes se celebraba, ahora se estigmatiza, se condena esa actitud, ya no hay influyentismo, no hay amiguismo”, sostuvo el presidente.