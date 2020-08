Alfaro insiste en que semáforo es instrumento político de López-Gatell

Jalisco seguirá sin tomar en cuenta el semáforo epidemiológico federal que lo coloca nuevamente en rojo, por considerar que es un instrumento político del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó este lunes el gobernador Enrique Alfaro.

El gobernador afirmó que el subsecretario no demuestra con criterios claros por qué la entidad aparece en color rojo en la medición de esta semana, a pesar de que posee mejores indicadores en tasas de mortalidad, casos activos, incidencia acumulada y positividad que otros estados que aparecieron en color naranja.

“Nos parece inadmisible que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del Subsecretario, quieran detener la economía de nuestro estado”, insistió Alfaro.

Dijo que en el informe del día de ayer domingo 2 de agosto, se reportó que Jalisco está en los lugares con menor tasa de mortalidad, en tasa de casos activos, tasa de incidencia acumulada, en tasa de positividad por cada 100 mil habitantes y en disponibilidad de camas en el indicador de ocupación hospitalaria en el país, mientras que hay estados que tienen peores datos en estos indicadores como la Ciudad de México, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros, que están esta semana en color naranja.

“Nosotros vamos a seguir adelante, con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal; le pido, ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo, al presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. No son ganas de pelear, es la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera cómo está actuando un funcionario que ha lastimado a este país”, insistió.

Añadió que se busca un esquema de coordinación que le sirva al país y que contribuya a sacar adelante a México de las afectaciones económicas y que en materia de la salud ha dejado la pandemia.

Aseguró que el reclamo que hace a la federación no tiene ningún fin o posición política, sino que representa la inconformidad ante datos sin sustento que no representan la realidad del estado.