Alberto Capella: “La primera renuncia es la mía, porque siento una responsabilidad moral”

El secretario de Seguridad de Quintana Roo, Alberto Capella, ha renunciado a su cargo después de que la policía reprimiera a tiros una protesta feminista este lunes en Cancún. La decisión la ha dado a conocer el gobernador, Carlos Joaquín, a última hora de esta tarde. El dirigente ha apuntado que se trata de una separación del cargo mientras dura la investigación. Poco antes, Capella, en una entrevista con aseguraba: “La primera renuncia es la mía si es necesario, porque siento una responsabilidad moral en el tema. Con quien fueron desleales [los agentes que dispararon] es con el mando principal, que soy yo”. Capella afirma que estaba a “miles de kilómetros” la tarde del lunes, cuando los policías dispersaron a balazos la manifestación. La agresión dejó dos periodistas y una manifestante heridos de bala. “Es un acto vergonzoso, va a tener sanciones. No eludimos la responsabilidad”, insiste.

Justo 24 horas después de que llegaran las imágenes de policías disparando por doquier a los manifestantes, Capella garantiza que las instrucciones que dejó antes de irse de la ciudad son las contrarias a lo que ocurrió en la plaza del palacio municipal de Cancún. “Gire las instrucciones que tenía que girar. Las mismas que me dio el gobernador en la mañana, cuando se reunió con los colectivos feministas: no intervengan, dejen que se manifiesten, vamos a apoyar para que tengan la seguridad de manifestarse, pero no caigan en provocaciones, no intervengan”, dice.

Capella cree que lo que ocurrió a las 19.45 horas del lunes con los jóvenes que protestaban por los brutales feminicidios ocurridos en Quintana Roo durante el fin de semana fue “una violación de los protocolos”: “Los elementos, cuando participan en una marcha o manifestación, no pueden ir con armas de fuego, porque es sumamente peligroso. Violentaron las reglas básicas”. El secretario de Seguridad Pública confirma que han identificado a los seis agentes que detonaron las armas y que ya están puestos a disposición de la autoridad investigadora. “Seis elementos que entraron en pánico ante la turba y se sintieron en riesgo. Fueron como piezas de dominó, uno entró en actitud de pánico y los demás empezaron a hacer lo mismo, de una forma tan estúpida como la que ocurrió”, apostilla.

El funcionario rechaza que hubiera una orden que hiciera a los agentes comenzar las ráfagas. Ni siquiera confirma que el director de la policía municipal, Eduardo Santamaría —apartado de sus funciones este martes—, diera la instrucción de disparar al aire, tal y como afirmó el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, el lunes a medianoche. “Es la primera hipótesis que surgió, pero no está confirmado. Él [Santamaría] era la máxima autoridad jerárquica en ese momento, por lo que es el responsable de todo lo que pasara. Podrán alegar las cosas que quieran, pero en el argot policiaco, quien está con el más alto rango asume la responsabilidad de la victoria y de la derrota”, dice.

El recién dimitido secretario de Seguridad asegura que las imágenes del palacio municipal de Cancún hicieron que un operativo coordinado en distintas ciudades del Estado acabara siendo un fiasco. Y explica: “Hubo manifestaciones en ocho localidades distintas. Incluso en Cancún hubo una más larga frente a la Fiscalía del Estado y no hubo problemas. Pero no estaba contemplado que fueran al palacio municipal. Fueron 10 veces las que di la orden de no intervenir”.

Capella defiende su trabajo en estos dos años al frente de la seguridad de Quintana Roo: “Los avances en materia de seguridad son los más importantes en la década”. Pero reconoce que la renuncia de un funcionario como él “siempre está en la mesa”: “Estas cosas son variables, un solo acto te puede echar a perder el trabajo incluso de años”.