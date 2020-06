Aislinn Derbez felicitó a Mauricio Ochmann por el Día del Padre: “Este hombre es el mejor”

La actriz Aislinn Derbez no sólo felicitó a Eugenio Derbez con motivo del Día del Padre, también le dedicó un mensaje en redes sociales a su ex pareja, Mauricio Ochmann.

En su cuenta de Instagram, Aislinn compartió este domingo con sus seguidores un mensaje para dejar en claro, una vez más, que aun cuando ya no son pareja ella y Ochmann siguen teniendo una relación muy cercana y llena de cariño.

“Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre”, escribió al inicio de su mensaje para acompañar una fotografía en la que aparecía ella junto a Ochmann, su hija Kailani y Lorenza, la hija mayor del actor, fruto de una anterior relación.

“Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo”, añadió Aislinn.

“Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. ⁣ Feliz día del padre @mauochmann”, finalizó.

Separación sin marcha atrás

La felicitación de Aislinn llegó apenas unos días después de que se supiera que no habrá reconciliación entre ambos, debido a que Ochmann ya solicitó el divorcio de manera legal.

El programa Suelta la Sopa tuvo acceso al documento, presentado ante una corte de Los Ángeles, en donde Ochmann estableció que la separación se dio debido a “diferencias irreconciliables”.

Además indicó como fecha de separación el 10 de diciembre de 2019, es decir, tres meses antes de que los actores anunciaran oficialmente que ya no eran pareja.

Dentro de las peticiones que hizo Ochmann al pedir el divorcio estuvieron las de tener una custodia compartida de su hija Kailani y la de no tener que dar un apoyo económico a Aislinn.

Poco después de que se diera a conocer la petición de divorcio, Aislinn compartió en Instagram el adelanto de una entrevista con la escritora Lina Holtzman, para su podcast La Magia del Caos, en donde tocaron el tema de las rupturas amorosas.

“Yo soy de las que dice: ‘¡ah! ¿esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él… lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela. Porque si lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir”, confesó Aislinn.

La hija mayor de Eugenio Derbez también mencionó que un quiebre amoroso es similar o más doloroso a un fallecimiento: “No hay cosa que te pueda doler más, que te rompan el corazón. Yo creo que a veces es más doloroso que te deje una pareja o un noviazgo que estabas súper enamorada, que cuando muere alguien... Creo que en un corazón roto, la cosa más sanadora que puede haber es de verdad dejar que te duela, en lugar de estar buscando: ‘de qué manera voy a hacer para que el otro regrese conmigo, para que me vea, para que se dé cuenta de lo que sí soy…’”