AGRADECEN LEGADO DE JUAN CARRILLO EN CERROS DE BASURA DE ISLA MUJERES

Tanto los regidores como el encargado de despacho se han ausentado de sus funciones en las últimas semanas y a nadie parece importarle el problema de la basura, la cual ya está fuera de control y en espera de las autoridades ambientales que brillaron por su ausencia, ya que no se explica que no se Clausure el tiradero a cielo abierto que se tiene en la Unidad de Transferencia. El pasado lunes, el aún director de servicios públicos, confirmó que desde hace dos semanas no se ha podido trasladar la basura hacia la zona continental, acumulándose más de 20 mil toneladas de desechos, con el incremento de malos olores, fauna nociva como ratas, moscas, cucarachas y aves de rapiña así como la mala imagen de los turistas que visitan la zona sur de este pueblo mágico aunado a ello, el director de servicios públicos dijo que en las calles hay otras 50 o 60 toneladas, las cuales no se han podido levantar de las calles debido a la falta de vehículos, pero esta cifra aumenta diariamente con las 35 toneladas de basura que se producen diariamente y que no son recogidas de las calles en su totalidad.