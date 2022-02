Agradece López Obrador a los vecinos que protegieron al periodista Nezahualcóyotl Cordero

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a autores intelectuales y materiales del asesinato y agresiones a periodista que no habrá impunidad y que habrá castigo.

En conferencia de prensa, señaló que ya no es lo mismo que antes ni hay protección; afirmó que hay investigaciones abiertas en todos los casos.

“Primero, no hay impunidad, que no estén pesando autores intelectuales y materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes, que no habrá castigo, es un mensaje aclaratorio.

“Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados, es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio’, eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, enjuagues, pero nosotros no respetamos”, dijo.