Advierten al Gobernador de SLP: ‘Si hace fraude se lo va a llegar la chingada’

El exalcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, quien es padre del candidato de los partidos Verde y del Trabajo a la gubernatura, Ricardo ‘El Pollo’ Gallardo Cardona, advirtió al actual mandatario estatal, el priista Juan Manuel Carreras, que no se le ocurra hacer fraude a su hijo, porque “se lo va a llevar la chingada”.

Durante un acto de celebración de la victoria de su hijo, quien llevaba la delantera en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con 36.14% de los votos frente a César Octavio Pedroza, que tiene el 32.6%, exclamó: “¡Que no se le ocurra a ese cabrón volver a hacer un fraude, porque todos los potosinos no lo vamos a permitir!, ¡lo vamos a sacar de donde sea si hace una pendejada!”.

Las palabras de Gallardo, pronunciadas en la Plaza Fundadores de la capital potosina, quedaron registradas en un video que ha circulado en las redes sociales durante las últimas horas y en el que se le escucha decir: “Acuérdense, ya lo hizo en el 2018 y no lo vamos a permitir. Esos cabrones han vivido siempre de la ubre del gobierno y ya estuvo bueno”.

“El ‘pollo’ viene a repartir todo lo que es de ustedes y que no se lo vengan a robar esos hijos de la chingada. Me conocen, yo no ando con medias tintas: que no se les ocurra. Señor gobernador, escúcheme bien, se le permitió una vez y supo las condiciones y el por qué; hoy se lo va a llevar la chingada si vuelve a hacer algo, se lo digo yo con toda la responsabilidad”, aseguró.