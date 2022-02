Acusan tráfico de influencias de Sergio León Cervantes, ex presidente de la Coparmex

Playa del Carmen.- Mauricio Solís y Bernardo Cristo, abogados de Catalina Castro Meneses, denunciaron favoritismo de la Jueza Segunda de lo Familiar Lilia Nadal Morales, y de la secretaria de acuerdos Citlali Padilla, para Sergio León Cervantes, ex presidente e la Coparmex.

La señora Castro Meneses denunció a su esposo León Cervantes por violencia familiar y ahora por quitarle a sus hijos y echarla a la calle.

Los abogados indicaron que, si bien “prácticamente presentaron denuncias al mismo tiempo, la jueza ya fallo a favor de León Cervantes”.

Detallaron que la jueza ha violado el debido procedimiento para favorecer al empresario que fue acusado por Castro Meneses por violencia familiar, ya que no solo le otorgó la custodia de los menores, sino que también la obligó a que abandone el domicilio familiar.

Lamentaron que la jueza pretenda arrojarla a la calle y les quite a sus hijos de 9 y 3 años de edad.

De igual manera precisaron que solo lo están denunciando por violencia familiar y no lo acusan de situaciones que no cometió, ni de otros delitos.

Sin embargo, advirtieron que “se corre el riesgo de que salga el dictamen como no generador de violencia”.

Precisaron que la situación es muy distinta en la Fiscalía General del Estado en donde las autoridades no les están cerrando las puertas, ya que han presentado medios de prueba y desahogado diligencias.

Manifestaron que la prueba sicológica que le practicarán a su clienta el próximo 23 de este mes demostrará la situación en la que se encuentra.

Recordaron que su clienta, luego de que fue agredida físicamente por su esposo, presentó la demanda de divorcio unilateral y la custodia de sus hijos.

Dijeron que cuando le notificó a su agresor éste se mostró sorprendido al saber que tiene medidas de protección.

Comentaron que lo que “llama la atención” es el hecho de que el ex presidente de la Coparmex, presentó la denuncia penal un día antes que su clienta.

También dieron a conocer que aún no tienen el acuerdo admisorio de la denuncia que presentaron ante el Juzgado de lo Familiar.

“El, agregaron, presentó la demanda de divorcio el 28 de enero, el 3 lo previenen para que subsane, y mañana viernes 11 le dan como término a Castro Meneses para dejar el domicilio conyugal y el depositario judicial de los menores.

Insistieron en que no es normal que en seis días la jueza haya fallado a favor del denunciado.