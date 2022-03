Acusa alcaldesa Sandra Cuevas persecución política de Sheinbaum; oposición en CDMX la apoya

Luego de que un juez determinó como medida cautelar suspenderla de sus actividades de alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sostuvo que esta es una presunción política por parte de lajefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya que quiere que Morena recupere la demarcación.

Cuevas Nieves dijo que se encuentra «preocupada» ya que al ser una persecución política es oportunidad que, a través de una destitución, puedan recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, ya que prevé que el jueves le pongan como medida cautelar prisión preventiva justificada.

Agregó: «La siguiente medida cautelar que podría pasar el jueves que por un mínimo de sospecha de la jueza, la jueza diga ‘ordenó la prisión preventiva justificada’, esto por un mínimo de duda y este gobierno es capaz de hacerlo».

A pregunta expresa si va a poner una denuncia o se va a defender jurídicamente, Sandra Cuevas comentó que no quiere adelantar su estrategia, pero que «vamos a hacer todo lo que se pueda conforme a derecho».

Sandra Cuevas dijo que le parecieron un «exceso» las medidas cautelares que interpuso la Jueza, y que será este jueves cuando rinda su declaración, y que incluso que le parece sorprendente que apenas se estén desahogando las pruebas y le hayan dictado las medidas.

«Yo no he hablado, no he rendido mi declaración, pero lo que si puedo decir es que el pasado 11 de marzo ingresé a la carpeta los hechos que ocurrieron. Yo no he hablado, y la jueza no ha visto los vídeos».