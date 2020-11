Acude Isaac Janix a asumir su regiduría, suplente se lo impide

Cancún.- El ex secretario general del Ayuntamiento, Isaac Janix Alanís, acudió hoy a las oficinas de regidores a asumir su regiduría, pero su suplente, Erick Daniel Estrella Matos, no lo permitió, pues antes ésto debe ser votado por Cabildo.

“La verdad, me tomó por sorpresa. No fui notificado, sino que me entero por los medios de comunicación”, comentó el regidor suplente, quien ayer acompañó a Janix Alanís en su rueda de prensa para explicar su renuncia. “En tanto no se cumpla ese punto, seguiré haciendo mis funciones”.

Al comentarle que él sabe muy bien que Janix renunció, admitió que sí es así, pero jurídicamente no está notificado.

Lo procedente, mencionó, es que el asunto sea votado por Cabildo, máxime porque también deben darle trámite a la renuncia de Janix Alanís como secretario general del Ayuntamiento.

AYER AMIGO, HOY ENEMIGO

Entrevistado por separado, el regidor del Partido Verde, Pablo Bustamante, reveló que antes de aceptar la renuncia de Isaac Janix, pedirán una comparecencia en calidad de Secretario General, para que aclare sus acciones el día de la manifestación feminista, que fue reprimida por agentes policiacos.

Janix Alanís renunció al día siguiente de estos violentos hechos, al señalar que él no tenía injerencia en temas de seguridad pública.

Sin embargo, el regidor afirmó que tendrá que explicar esta situación ante Cabildo, añadiendo que él no ha visto el documento con la supuesta renuncia del secretario.