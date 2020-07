Ackerman: AMLO es un gran líder; Monreal, el cáncer de Morena

Sostiene el académico que la tensión es parte de la política y quien lo ignore, es un mal político. Aquí, otras fórmulas propias de esos oficios, maniobras y andanzas:

¿En la soledad de su casa se la pasa saltando, corriendo o trepando?

Con mis hijas. Nos divertimos mucho.

¿No le es difícil quedarse quieto?

Soy muy inquieto, es mi mayor cualidad y quizás también debilidad.

¿Nunca le amarraron las manos de chiquito?

No. Al contrario, me dieron mucha libertad.

¿Lo amenazaron con lavarle la boca con jabón?

No, no, una familia muy libertaria.

¿Excesos de mimos?

Sí, sí me dieron mucha atención, pero también me dieron independencia.

Seamos serios, ¿que se sigue pensando de izquierda?

Por supuesto.

¿Y qué es eso?

Es estar a favor de la transformación más profunda de la estructura del poder social.

¿Ser de izquierda es cuestión de fe?

No.

¿Es cuestión de amigos?

No.

¿Es de izquierda fomentar mesianismos?

No.

¿Es un principio de la izquierda vivir del erario?

No.

¿De la UNAM?

¡No!

¿Cuál es su relación de izquierda con la propiedad privada?

Es una gran pregunta que no te puedo contestar en dos segundos.

¿Piensa siempre lo que dice?

Sí, estudié filosofía, una licenciatura, me acompaña siempre.

¿Confirma todo lo que escribe?

Sí, la verificación de los datos es muy importante.

¿Diría que es dueño de sus propias decisiones?

Sí, por supuesto.

¿No se ha sentido manipulado

Todos somos víctimas de la manipulación mediática.

¿Siente que lo han utilizado?

No, no.

¿Ni en las mañanas?

No, lo que tenemos en casa es puro amor y unión.

En fin, ¿diría que es un hombre maduro?

Estoy madurando. Yo creo que todavía no llego a la maduración plena.

¿Emocionalmente maduro?

Cada día más.

¿Es usted importante?

No, no diría que soy importante.

¿Se siente útil?

Espero que sea útil.

¿Para qué se siente útil?

Para generar un poco más de conciencia.

¿Siente que lo escuchan?

A veces me lo confirman en las redes la enorme respuesta de los seguidores.

¿Y siente que el Presidente lo escucha?

A veces me toma en cuenta mis puntos de vista y, a veces, no.

¿Qué es lo último que le ha escuchado?

Tuvimos una reunión hace unas semanas y me escuchó por más de una hora.

¿Se deben algún favor?

Nunca le he pedido nada, y él tampoco. Somos colegas de lucha de muchos años.

¿A qué se comprometió con él?

Nada, nada.

¿Y él a usted?

Tampoco, tampoco, nuestra relación es de amistad, de colegas.

“Soy muy inquieto, es mi mayor cualidad y quizás también debilidad”, dice. (Pablo Gasca Gollás)

¿Su razón está por encima de la razón del Presidente?

Mi razón no, de ninguna manera.

Por cierto, ¿para dialogar con la democracia se requiere demócratas?

Sí, la democracia requiere de demócratas.

¿Y usted lo es?

Sí, tengo una convicción muy profunda.

¿Qué entiende por democracia?

Eso, el debate, la pluralidad.

Doctor, ¿dos valores de la democracia?

Reitero lo mismo: democracia es pluralidad y debate.

¿La democracia es un sistema de gobierno o un método?

Las dos. Dice Shapiro que la democracia es una herramienta para reducir las relaciones de dominación.

¿Y qué es deliberar?

Es conversar diferentes puntos de vista sobre un problema.

Por cierto, ¿qué es Morena?

El Movimiento de Regeneración Nacional.

¿Qué quieren en Morena?

Morena es un archipiélago de muchas cosas, no creo que haya una sola voluntad.

¿Y usted qué trae con Ricardo Monreal?

¡Monreal es el principal cáncer de Morena!

¿Por?

Porque se mueve a partir del dinero, chantaje, presión. Y esa no es una cultura política que debería marcar las nuevas épocas democráticas.

¿Eso se lo ha dicho?

Públicamente. Yo no hablo con él personalmente.

¿Doctor y qué se requiere para ser militante de Morena?

Está abierta la afiliación de todos.

¿Se requiere “ser servil para obtener huesos”?

No soy líder ni dirigente de Morena, no me toca decidir.

¿Que “se vayan los lambiscones del partido” ha dicho Muñoz Ledo?

Así es, pues, libertad de expresión para don Porfirio.

¿Entre sus principios está la simulación?

Al contrario: no mentir, no robar, no traicionar, son los principios centrales.

¿Eso que lo escuche Ramírez Cuéllar?

Ramírez Cuéllar está haciendo un trabajo importante en este momento.

A propósito, ¿ya se siente en la Cuarta Transformación?

¡Sí, desde luego!

¿Eso lo percibe en los niveles de inseguridad?

Falta, falta todavía por consolidar la estrategia.

¿Eso lo percibe en los niveles de impunidad?

Tengo confianza que al final de sexenio vamos a tener resultados.

¿Eso lo percibe en sus niveles económicos?

Insisto, todos estamos en la 4T, vamos a crecer como país.

¿Entonces, como estamos ahora es estar en la 4T?

Estamos en la 4T. Y si no tuviéramos a AMLO se generaría una crisis más fuerte.

Detengámonos, ¿su escenario para el 2021?

¡Morena va a arrasar!

¿Polarizando?

No. La polarización era la de antes, la que Peña Nieto dividió.

¿Lozoya viene a reforzar la campaña?

Es una gran muestra de que no hay pacto ni impunidad en la 4T.

¿Un gran capital de campaña?

No, no hay fines electorales, la FGR es independiente.

Sostiene el académico que la tensión es parte de la política. (Pablo Gasca Gollás)

¿A poco ve a Videgaray en juicio?

No sé. Si cometió un acto irregular tendrá que enfrentar la justicia.

¿Qué hacemos con los ricos, se ha preguntado el Presidente?

Los ricos tienen que dar cada vez más y contribuir a la Cuarta Transformación.

¿Todo empresario por ser empresario es corrupto?

No, de ninguna manera.

¿Incluido Romo?

Para nada, ser empresario es dedicarse a una profesión.

¿Incluso Salinas Pliego?

De Salinas Pliego no he conocido ningún acto de corrupción.

Por cierto, ¿le ha dicho a AMLO en su cara lo que escribe de Salinas Pliego?

Supongo me lee, no lo tengo que decir.

¿Y se lo ha dicho a Salinas Pliego?

No conozco a Salinas Pliego.

¿Le gustaría?

No.

¿Generar tensión los hacen más fuertes?

La tensión es parte de la política, y quien ignora la tensión es un mal político.

¿Y propiciar los odios?

Yo no creo que este gobierno esté propiciando odios.

¿Ni reforzando los miedos?

Hay personas con odio y miedo pero por ellos, no porque se les haya generado.

¿Es esa la transformación?

La transformación no es el odio o el miedo.

¿AMLO es la encarnación de la voluntad nacional?

Tiene un enorme mandato popular y es un gran líder.

¿Qué presidencia está haciendo?

Una magnífica transformación, cambiando la manera de entender ejercer el poder.

¿Es una presidencia imperial?

No, esa fue la de Peña Nieto.

¿Cuál es la diferencia entre maroma y pirueta?

Son dos diferentes formas gimnásticas.

¿Y entre la intriga y la insidia?

Mira, hay que evitar las dos.

¿Qué es un mercenario?

Es alguien que recibe dinero para atacar.

“Todos somos víctimas de la manipulación mediática”, comenta. (Pablo Gasca Gollás)

¿Es lo mismo que un sicario?

Los sicarios son una subcategoría de los mercenarios.

¿Y un tinterillo?

Podría ser también en esa categoría de mercenarios.

¿Y un zalamero?

Un zalamero es un zalamero, todo depende de quién y para qué.

¿Para qué está en el comité del INE?

Porque me invitaron, me nombró Rosario Piedra Ibarra.

¿A qué llega?

A participar en un cuerpo colegiado, para escoger los mejores perfiles.

¿Afuera piden su renuncia?

Bueno, ¡Felipe Calderón pide mi renuncia!

¿Diría que es imparcial?

La imparcialidad sí es importante. Yo no soy neutral, eso sí.

En fin, ¿qué perfil de consejero se debe delinear?

Ciudadanos, ciudadanas con un espíritu profundo de convicción democrática, que no se burocratice, que no se hagan cómplices con la impunidad.

¿La coacción del voto es un fraude?

La compra de coacción del voto es un delito.

¿Recibir fondos de empresas fantasmas es un fraude?

De los partidos políticos por supuesto.

¿Las dádivas con tarjetas bancarias es un fraude?

Así es, también.

¿Es fraude las falsas de domicialización para credenciales de militantes?

Sí, si hay direcciones falsas, por supuesto.

¿El financiamiento de campañas por el crimen organizado es un fraude?

Así es.

¿Por desvío a triangulación del erario también sería un fraude?

Así es.

¿Eso lo saben en Morena?

Por supuesto.

¿Eso lo están haciendo en Morena?

No he visto que haya esas irregularidades.

Dice que Morena es un archipiélago de muchas cosas. (Pablo Gasca Gollás)

¿No lo están haciendo en nombre de la 4T?

Que yo haya visto no hay ninguna incidencia al respecto.

Por cierto, ¿cómo van operando los delegados federales?

Entiendo que bien.

¿Usted le ha dicho al Presidente que deje de hacer campaña?

No, de hecho yo no regaño ni doy clases al Presidente.

¿Lo está haciendo?

No, no está haciendo campaña. Él está ejerciéndose como jefe de Estado.

¿Sigue sin mentir?

Por supuesto.

Por cierto, ¿ya perdimos contra el crimen?

No, para nada. Apenas estamos avanzando.

¿Estado fallido?

No.

¿Cuánto falta?

Al final del sexenio, vamos a ver resultados claros.

¿Los crímenes están al alza?

Hay mucho crimen: inaceptable.

¿Piensa que la estrategia va funcionando con la Guardia Nacional?

Es la única estrategia y la más efectiva que va a rendir frutos en el corto plazo.

¿Militarizando al país?

Al contrario, se está desmilitarizando al país.

¿Sí?

Así es. La Guardia Nacional es un encapsulamiento de la vieja estrategia militarizada, encaminada hacia una institución civil e independiente.

¿La Guardia Nacional llegó a negociar con el crimen o a combatirlo?

A combatir.

¿Eso que lo escuchen los hijos de “El Chapo”?

Por supuesto.

¿Y “El Marro”?

Sí. Son inventos que hubiera alguna negociación.

¿Debería el Presidente negociar con el crimen?

No, de ninguna manera.

¿No lo está haciendo?

No, no hay ninguna negociación, hay un combate frontal.

“Estamos en la 4T. Y si no tuviéramos a AMLO se generaría una crisis más fuerte”. (Pablo Gasca Gollás)

¿Dónde está “El Mayo” Zambada?

Mira, los criminales están por todos lados.

¿Ya lo buscaron en Morena?

Morena es un partido totalmente independiente de cualquier irregularidad.

¿No hay crimen organizado en Morena?

No, los criminales están en los otros partidos.

¿Y Ovidio?

Ovidio Guzmán, hay que capturarlo claro.

A propósito, ¿confía en Alfonso Durazo?

Sí, claro.

¿En qué se parece a García Luna?

Nada, en lo absoluto, es justo lo contrario.

¿Pacto de impunidad con los ex presidentes?

Ningún pacto. Si no por qué andará tan enojado Calderón, por ejemplo.

¿Ese opositor ustedes lo están haciendo crecer?

No, él está ahí haciendo su trabajo de oposición. Solo.

¿Y Enrique Peña Nieto?

Peña Nieto está desaparecido.

¿No fue corrupto?

Sí, por supuesto.

¿Lo ve en un juicio?

Es posible, si se llegan a acreditar sus delitos y sus irregularidades.