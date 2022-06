Acalla rumores Nivardo Mena, “no declinaré por nadie”

Chetumal.- Ante los hechos ocurridos la tarde de hoy, donde circularon fotografías de la fundadora del Movimiento Auténtico Social (MAS) Cecilia Loría Marín, con la candidata a gobernadora por el PAN-PRD-CXQ, Nivardo Mena Villanueva explicó que lo hizo a título personal, no del partido, pues él no va a declinar por nadie.

Entrevistado después del evento del cierre de campaña de los candidatos a diputados por el Distrito 14 y 15, Mena Villanueva fue enfático al decir que “se trata de una estrategia de los adversarios, de los traidores al proyecto, de los que buscan un cargo por dinero y no por servir a Quintana Roo”.

Enfatizó que él sigue firme en su candidatura, porque su pacto es con el pueblo y sus intereses no son mezquinos, porque no busca el poder por el poder, sino para servir a la gente, para ayudar a los que menos tienen y mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses.

A pregunta expresa si va a declinar por la candidata Laura Fernández, con su característica sonrisa respondió que “ni por Laura (Fernández), ni por nadie; nuestro proyecto sigue vigente, vamos a llegar a la meta porque el pueblo quiere de gobernante a uno que sea como ellos, y ese es Nivardo Mena”.