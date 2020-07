“Abrazos y no balazos” de Andrés Manuel López Obrador no logran dar resultados positivos para México: activistas

Las estrategias del presidente Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos y no balazos”, para disminuir la violencia, o mejorar otros sectores no han dado frutos, así lo dejan ver los resultados de encuestadoras dedicadas a medir dichos índices. Por ello, personajes como el activista Javier Sicilia acusa que la crisis que se está generando “es pavorosa”.

El periodista Javier Brandoli recordó en su columna publicada en El Confidencial, que el Presidente fue elegido por los mexicanos, con la esperanza de que la izquierda traería el cambio que tanto habían anhelado.

Sin embargo, con el paso de los años la mejoría no se han visto reflejada, en cambio, siguen sumándose las frases que aluden al buen pueblo, las que culpan al neoliberalismo de ser el causante de la mayoría de los actuales problemas en el país, así como las de amenazas de acusar a los delincuentes con sus abuelitas.

Los seguidores del mandatario han sido llamados “AMLOVERS” en algunas ocasiones (Foto: Archivo)

Pese a todo pronóstico, el periodista señala que al parecer México sí dio un cambio, aunque posiblemente fue 30 años hacia el pasado.

Destacó que en el 2019 se batió el récord histórico de homicidios con más de 35,500 víctimas; que la economía se contrajo un 0.14 por ciento, suceso que no ocurría desde 2009. Aunque el salario de los trabajadores aumentó un 5.9% el mayor registrado en los últimos sexenios.

No obstante, señaló que cuando al ejecutivo federal le presentan números que no caben dentro su perspectiva de cómo va el país, este responde que él tiene otras cifras. Sin dejar nunca su papel paternalista y ejemplar de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

De tal modo, dicho diario se dio a la tarea de conseguir las opiniones de algunos personajes de la vida política como Javier Sicilia y Azucena Uresti para que compartiera su opinión, respecto al rumbo que ha tomado el país desde hace dos años, tiempo que López Obrador ha estado al frente del país.

El presidente ha sido señalado en varias ocasiones como populista (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Nada de estas medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. O se está por la transformación o se está en contra la transformación”, dictaminó el mandatario el pasado 6 de junio en una de sus conferencias de prensa.

Respecto a estos señalamientos, la periodista y también presentadora de TeleDiario y Milenio, Azucena Uresti señaló que el mandatario ha dejado en claro que periodistas que no coincidan con su administración serán señalados y atacados, por el contrario, serán bien recibidos los simpatizantes. Ejemplificó con las conferencias matutinas, donde se ha vuelto una práctica que sus seguidores lo feliciten antes de comenzar a preguntar y señalar a quienes le muestran “otros datos”.

La periodista dijo que el ejecutivo apunta desde la tribuna; “ o estás a favor o estás en contra. Hay un rencor a las críticas. Si criticas estás vetado ”, señaló la periodista

Activistas señalan que las amenazas a delincuentes de acusarlos con sus abuelitas no son suficientes (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a las acusaciones que se le han hecho por su flácida postura ante la crisis sanitaria del COVID-19, el mandatario ha señalado que no hay una prensa libre, ya que solo se dedican a atacar y no defienden al pueblo.

Por su parte, el poeta y activista Javier Sicilia, recordó la lucha contra el narco durante el sexenio de Felipe Calderón, época en la que tuvo una cena en casa del ahora Presidente, donde fue visto como un “contrincante moral”.

Años más tarde, cuando López Obrador llegó al poder no dudó en tildarlo de enemigo, luego de decirle que no a una oferta para trabajar con él en la atención a víctimas.

“Yo no soy su enemigo, nunca lo he sido. Al poder se le critica porque el poder corrompe y hay que enfrentarlo. Él no ha vuelto en el imaginario su enemigo y no discierne que sus enemigos son otros”, dijo el poeta.

Javier Sicilia señala que antes de que López Obrador llegara al poder tuvo una cena con él en su casa. Años más tarde, ahora que también lo ha criticado ha sido llamado un enemigo a la 4T (Foto: Reuters/Archivo)

De tal modo, el líder del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad, señaló que con dichas actitudes está logrando polarizar al país.

“Creo que lo que nos aguarda es pavoroso”, dijo Sicilia, tras criticar que los abrazos no bastan para detener las balas y disminuir los número rojos del país.

Al coro también se unió el padre Marcel un activista de Simojovel, Chiapas, quien señaló que si bien el país ya tenía una fuerte incidencia de violencia, corrupción y otros números negativos arrastrados por las administraciones pasadas, no ha puesto de su parte para cambiar la tendencia.

En el 2019 se batió un récord de homicidios (Ilustración: Jovani Silva)

Pese a que continúa la disputa entre los datos y los abrazos, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que el contexto de la crisis ha hecho una variable.

Señaló que debido a que la gente se encuentra en sus casas los asaltos han disminuido al ser un delito de oportunidad. En cambio la delincuencia organizada se ha aprovechado de los casos de policías infectados entre otras vulnerabilidades del gobierno.

Pese a que las ayudas de programas sociales han ayudado a un sector de la población, estos no han sido determinantes para cambiar la situación en el futuro, al igual que el resto de los ámbitos que debe guiar el presidente durante su mandato.