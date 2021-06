Abandona Federación el saneamiento de Holbox, ciudadanos entrarán al quite

Holbox.- Con la finalidad de informar a la población sobre la situación que guarda el Centro de Transferencia de Residuos Sólido en la isla, el Consejo de Desarrollo se reunió hoy con el presidente municipal, Nivardo Mena Villanueva, representantes de la empresa “Eco V” y los sectores representativos de la comunidad, donde acordaron que si no hay apoyo de las autoridades, ellos tomarán a su cargo el problema de la basura.

Ahí, Nivardo Mena Villanueva explicó que es importante reunirse para poder llegar a acuerdos de los que Holbox necesita e informó lo sucedido en el 2020 en cuanto al cobro del saneamiento ambiental y del servicio de recolecta de basura, lo que utilizaron para pagar a la empresa “Eco V” 8 millones 352 mil pesos, más un millón de la renta de la maquinaria para poder hacer la limpieza en el centro de transferencia; los gastos en total de saneamiento 11 millones 501 mil; 6 millones 852 mil pesos los que aportó el Ayuntamiento.

Mencionó que la Federación no destina recursos de saneamiento para Lázaro Cárdenas, pues a pesar de presentar proyectos productivos, éstos no fueron aprobados.

El representante de “Eco V”, Roberto Reynoso explicó que durante 14 meses no pudieron cobrar, además del armado de la maquinaria que gasta 2 mil 400 litros de Diesel por día, el costo de la basura es de 50 centavos por kilo, pero a penas pudieron recuperar 19 centavos; en Holbox generan 90 metros cúbico (90 toneladas) por día, sumados a 18 toneladas más de residuos de la construcción.

Refirió que el Área Nacional Protegida que incluye a Holbox está bajo el ámbito federal, pero convenientemente el tema de los residuos sólidos lo enmarcan en el ámbito municipal. Calificó como un fracaso el sacar la basura, por el proceso de termovalorización es el adecuado. La Federación no destina recursos para el saneamiento, comentó.

Nivardo Mena reprochó los ataques que enfilaron en contra de la administración por el tratamiento de la basura, y recibieron inspecciones de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), de la XVI Legislatura y de la Secretaría de Marina, pero no encontraron enterrada la basura, aunque en Holbox nadie defendió la causa.

Recordó que Profepa clausuró parcialmente el centro de transferencia, donde iniciaron un proceso administrativo, calificó que el proceso estaba viciado; solicitaron el proyecto para poder sacar la basura del sitio de transferencia. Informó que se reunió con la Profepa le permitieron meter basura al sitio, pero solicitó que dicho permiso se lo dieran por escrito.

Aunque acordaron trabajar en equipo instancias federales, estatales y municipales que tienen que ver con el medio ambiente, no fue así, pues al parecer los de Profepa traían consigna de clausurar el sitio de transferencia; aunque el acta sentencia que no había indicios de contaminación por residuos.

Enrique Ramírez, del Consejo de Desarrollo explicó que el problema de la basura ha sido el “talón de Aquiles” de la isla; en 2011 se enterró la basura y no fue calificado como “ecocidio” y en 2014 ya estaba rebasado el centro de transferencia.

Propuso que sean los holboxeños los encargados de contratar una empresa para que saque la basura, pues hay empresarios que no pagan lo que deben de pagar. Calificó a la termovalorización como la solución al problema.

Hasta el momento 752 comercios están registrados en Holbox, el costo de la basura es de 450 mil pesos más IVA; así que si cada comercio aportara mil pesos al mes, podrían solucionar el tema del pago, pues así no esperarían nada de las autoridades de los tres niveles de gobierno.