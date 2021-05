A dos años de los hechos Justicia para las víctimas del multihomicidio en el Bar “Las Virginias” en Playa del Carmen

No saldrán de la cárcel bajo ningún supuesto, ordena el Juez

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.- Los responsables del asesinato de siete personas en el bar denominado “Las Virginias”, enclavado en la populosa Villas del Sol han sido condenados a 50 años de prisión y multas que rondan los tres cuartos de millón de pesos por víctima.

Los deudos de las siete personas asesinadas a sangre fría el día de reyes del 2019 podrán velar por el eterno descanso de los suyos, luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ofreciera el desfile probatorio que permitió la máxima condena a los hoy responsables de Homicidio Calificado.

En autos de la Carpeta De Juicio Oral Penal 01/2021 del Distrito Judicial de Playa del Carmen, Quintana Roo, relacionado con la Carpeta Administrativa 03/2019, se llevó a cabo la Audiencia De Juicio Oral en la cual la FGE realizó el desfile probatorio con el cual se acreditó plenamente la responsabilidad penal de:

José “A” Alias “Cuernos” y Luis “M” Alias “Lucky”, por el hecho delictivo de Homicidio Calificado en agravio de quienes en vida llevaran por nombres:

1. -J. L. P.; 2.- R. N. D.; 3.- J. V. D. J.; 4.- L. G. S. M.; 5.- E. C. B.; 6.- I. G. L. G., y 7.- Y. E. P. A.

Lo anterior, con base en los hechos ocurridos el día 06 de Enero del año 2019 aproximadamente a las 20:00 horas en el bar denominado “Las Virginias” que se ubica en la avenida Gavilanes esquina Pavo Real en la Supermanzana 15, lote 9, del fraccionamiento Villas del Sol en esta ciudad.

En este sentido, se dictó el correspondiente Fallo Condenatorio en contra de los sentenciados por su participación en el Tipo Penal de Homicidio Previsto Y Sancionado en los Artículos 86, en relación al artículo 89, 106 párrafo primero y segundo fracción I, y en relación a los numerales 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo y 16 Fracción II; todos del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo.

Como resultado de las acciones delictivas y criminales de los irresponsables sujetos condenados, no sólo fueron sentenciados al máximo de años previstos en la ley para este delito, es decir 50 años, pero además a una reparación millonaria de los daños.

Cada uno de ellos estará obligado a pagar 755 mil 030 pesos con 82 centavos por CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS.

Es decir, cada uno de estos “angelitos” estará obligado a pagar la friolera de 5 millones 285 mil 215 pesos y 74 centavos como resultado de la acción prepotente, alevosa y ventajosa del fatídico 6 de enero de 2019.

Y en la Audiencia de Individualización de sanciones y reparación del daño, el Tribunal de Juicio Oral fijo a los SENTENCIADOS:

José “A” alias “Cuernos” y de Luis “M” alias “Lucky”, la pena privativa de libertad de 50 AÑOS DE PRISIÓN y una multa De 3 mil días que equivale a la cantidad total de 235 mil 470 pesos moneda nacional, por cada una de las víctimas, estimando y atendiendo a la solicitud de la Fiscalía de que se actualiza, en razón de la existencia de 7 víctimas del delito previsto y sancionado en los Numerales 19 Y 59 del Código Penal, pero que, atendiendo a lo establecido asimismo en El numeral 22 del mismo ordenamiento que prevé no poder establecer la Pena Máxima de prisión superior a los 50 años de prisión, se establece en su totalidad dicha cantidad como pena privativa de la libertad y la respectiva multa de los 3 mil días de salario ya establecidos.

Y en lo correspondiente a la REPARACIÓN DEL DAÑO, condenó a la cantidad total de 519 mil 560.82 pesos, moneda nacional por concepto de Reparación del Daño Material en favor de cada una de las víctimas; ello en atención a lo establecido en los numerales 35 del Código Penal vigente en el estado de Quintana Roo y los numerales 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, y en lo que corresponde al DAÑO MORAL, condenó al mismo de forma genérica a la reparación integral del daño en favor de las ofendidas, dejando a salvo los derechos de las ofendidas para su correspondiente acreditación y cuantificación en Etapa de Ejecución de Sentencia; asimismo, condenó a los sentenciados a la SUSPENSIÓN DE SUS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS por el tiempo que dure su sentencia, estableciendo que no cuentan con derecho a la conmutación de la pena.